Хадж в Мекку: паломники собрались у главной святыни ислама Каабы

Более двух миллионов верующих прибыли в Саудовскую Аравию для участия в хадже.

Около двух миллионов верующих со всех уголков мира собрались в Мекке у главной святыни ислама Каабы.

Паломничество в Мекку обязательно для каждого мусульманина. Этот обряд один из столпов ислама.Он проходит в преддверии празднования Курбан-байрама.

Паломники семь раз обходят Каабу – святыню в виде черного прямоугольного камня в Мекке, а затем через холмы направляются к горе Арафат. Переночевав в долине, через несколько дней возвращаются назад. Одним из основных обрядов хаджа является стояние на горе Арафат, без выполнения которого паломничество признается невыполненным. Каждый, кто совершил паломничество в Мекку, получает право называться "хаджи".

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