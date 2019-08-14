Два рецепта и 10 фактов об абхазской мамалыге

Как правильно готовить мамалыгу, чем очамчырская абыста отличается от гудаутского варианта блюда и какое место мамалыга занимает в жизни абхазов, читайте в материале Sputnik.

Густая кукурузная каша мамалыга (абыста) - одно из основных блюд абхазской кухни. Абысту едят всегда, будь это праздничное застолье или обычный будний день. Эту крутую кукурузную кашу, сваренную на воде без соли, принято готовить в котле на огне.

Астанда Ардзинба, Sputnik

Факты об абысте

Мамрыс, журан-худар, ахьар худар, абыста – все эти слова из разных языков переводятся одинаково и означают одно — круто сваренную кукурузную кашу "мамалыгу". Это блюдо принадлежит сразу к нескольким самобытным культурам: румынской, молдавской, адыгейской и абхазской кухне в их числе. В Абхазии мамалыгу готовят без добавления соли. Круто сваренная и абсолютно пресная каша из белой кукурузной муки (реже желтой) буквально заменяет собой хлеб. Мамалыгу выкладывают на тарелки горками, в которые погружают кусочки сыра сулугун или молодой сыр, перемешанный с аджикой и мятой. Чтобы мамалыга не липла к деревянной лопатке (амхабыста), ее время от времени смачивают холодной водой. Мамалыгу в котле не хранят — все выкладывается в тарелки. Что не съедят, позже будут подогревать на сковороде с жареным сыром. © Sputnik / Томас Тхайцук Праздник Ажьырныхуа в селе Джирхва Раньше, когда посуды в доме было немного, мамалыгу просто раскладывали прямо на чистых деревянных столах. Эту традицию изредка соблюдают и сейчас, на деревенском празднике Ацыныхуа, например. Хорошо сочетается мамалыга с сыром сулугун, копченым сулугуном или молодым сыром. Кроме того, абхазскую абысту обычно едят с вареным или копченым мясом. В качестве подливы к мамалыге подходят асыдзбал (соус из алычи), ахарцэысыдзбал (мацони с аджикой) или арашыхсыдзбал (ореховый соус). К мамалыге также часто подают острую фасолевую подливу. Весь пищевой рацион абхазов называется агуху (основное блюдо из муки) и ацыфа (все, что может с ней употребляться). В Абхазии готовят два вида мамалыги. Так называемая очамчырская абыста из кукурузной крупы грубого помола и муки готовится около двух часов. Гудаутский вариант намного быстрее, в этой части Абхазии мамалыгу готовят без крупы, используя только кукурузную муку, изредка с добавлением манки. В Абхазии принято есть мамалыгу руками. Несмотря на то, что столовые приборы появились в стране еще в XVIII веке, считается, что священную пищу надо есть тремя пальцами и ни в коем случае не разрезать. В древности абхазы готовили мамалыгу не из кукурузной крупы и муки, а из проса. Еще в конце XIX века эти две культуры сосуществовали в Абхазии. Однако, в начале XX века с расширением посевов кукурузы просо было почти вытеснено из повседневного употребления. Словосочетание "Атаца быста" (мамалыга невесты) означает угощения от молодой невесты в последующие дни после свадебного торжества. В Абхазии родственники и друзья приходят в гости к молодоженам, где новая хозяйка дома по традиции угощает их горячей мамалыгой. Кукурузная мука, как известно, отличается высоким содержанием сахара, крахмала и витамина В1. Мамалыга очень питательна и оказывает положительное действие на перистальтику кишечник

© Sputnik Застолье

Рецепт абхазской мамалыги (абыста)

Компоненты: (на 2-3 порции)

кукурузная мука мелкого помола — 2 стакана

вода — 4-5 стаканов.

Приготовление:

Кукурузную муку просеять, часть всыпать, помешивая, в горячую воду, чтобы не образовались комочки. Затем, периодически помешивая, варить до образования кашеобразной массы, заправить оставшейся мукой, тщательно перемешать, накрыть крышкой и протомить в течение 15-20 мин. После еще раз размешать и разложить по тарелкам.

Рецепт мамалыги, заправленной кисломолочным сыром (Аиладж)

Компоненты: (на 2-3 порции)

кукурузная мука мелкого помола — 2-3 стакана

кисломолочный сыр — 500 г

вода — 4-5 стаканов

соль — по вкусу

Приготовление:

Сварить мамалыгу на подсоленной воде, накрыть крышкой и протомить в течение 25-30 минут.

Затем выдержанный кисломолочный сыр (ашвадза), нарезанный длинными тонкими кусками, положив в готовую мамалыгу, вымешивать до тех пор, пока сыр и мамалыга не превратятся в однородную тягучую массу.

Готовый аиладж разложить на тарелки и подать на стол в горячем виде с кислым (квашеным) молоком и медом.

Рассказ этнолога о том, как традиционно готовят муку для абыста читайте на национальной версии Sputnik Абхазия.

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