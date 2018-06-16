Отвлекитесь от шашлыка: разрушая вкусовые предрассудки об Абхазии

В путешествиях мне больше всего запоминаются запахи и вкусы. Яркость "картинки", которую ты успел увидеть и восхититься в определенный момент, к сожалению, сиюминутна и впечатления от нее довольно быстро стираются из памяти. Другое дело — вкусы и запахи, которые потом долго навевают воспоминания о жарком летнем вечере в уютном кафе, волшебном морском закате под шепот набегающих волн или о шумных посиделках в кругу друзей.

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Описать все блюда традиционной абхазской кухни в рамках одной статьи у меня вряд ли получится, а самые популярные и знаковые яства приезжающие к нам гости и так наверняка отведают. Поэтому я решила напомнить о блюдах, которые пользуются меньшей популярностью у туристов и незаслуженно остаются мало распробованными.

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Если с мамалыгой или, по-нашему, абыстой, каждый турист сталкивается сразу же, по приезде в Абхазию, то о таком вкусном блюде, как айладж, наслышаны немногие.

Айладж — тоже мамалыга, только сваренная с добавлением сыра, благодаря которому приобретает вязкую тягучую структуру и насыщается нежным сливочным вкусом.

Жареная форель, которую здесь подают к столу почти повсеместно, несомненно заслуживает быть съеденной до последней крошки. Однако в черноморских водах водится совершенно потрясающая по своим вкусовым качествам рыба — горбыль. Благодаря нежному и вкусному мясу, горбыль остается одним из самых желанных, но нечастых трофеев абхазских рыболовов. Поэтому, если в меню кафе и ресторанов жареный горбыль отыскать вряд ли удастся, то посещение рыбного отдела местного рынка значительно увеличит шансы на успех. В крайнем случае горбыль можно заменить барабулькой, которую для большей яркости вкуса перед жаркой лучше обвалять в подсоленной кукурузной муке.

Амгуачапа — очень яркое насыщенное мясное блюдо, которое готовится из мелко нарезанных говяжьих (можно куриных) потрохов с добавлением аджики, пряных специй и большого количества зелени.

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Как-то однажды, находясь в Москве, я позвала в гости своих московских подруг. Увидев на столе дымящееся ароматное мясное рагу, подруги стали очень оживленно интересоваться его ингредиентами. Я объяснила, что это тушеные говяжьи потроха, тщательно промытые и очищенные от всего лишнего. Двое отказались от блюда сразу же, а третья гостья, заявив, что после жареных таиландских тараканов ей вообще ничего не страшно, с аппетитом приступила к блюду. Съев все, что лежало на тарелке, она радостно воскликнула: "Девочки, по-моему, я только что проглотила фейерверк!" Нужно ли писать, что фейерверк вкуса в виде пряного, огненно-острого амгуачапа в тот вечер попробовали все гости без исключения.

© Sputnik / Илона Хварцкия Абхазская кухня

Румяный хачапур с тянущимися ниточками горячего сыра — это блюдо, которое все знают, обожают и едят с наслаждением, одновременно ругая себя за несдержанность в аппетите. А можно отведать амгьал — чурек, начиненный сыром, который, на первый взгляд, немного перекликается с хачапуром, однако замешан он не на пшеничной, а на кукурузной муке, что делает его более полезным и менее калорийным.

Ашэркучы

Сырная тарелка в Абхазии, как правило, представляет собой простую нарезку из белого и копченого сулугуна под скромной веточкой кинзы. И, наверное, это самая правильная сырная тарелка, ведь ничего вкуснее под абхазское вино и придумать нельзя. Но есть еще один, исключительно "мамалыжный" вариант, приготовленный из первого кисломолочного сыра — рассыпчатый, пикантно-острый, который укладывается прямо в ямку на горячей мамалыге.

© Sputnik / Илона Хварцкия Абхазская кухня

Ачапа — вкусный пастообразный салат из отварных овощей или съедобных дикорастущих трав, приправленных ореховой массой. У ачапа масса разнообразных вариантов приготовления, каждый из которых имеет собственные вкусовые нотки, при этом неизменным ингредиентом всегда остается орех. Например, акалыиа ачапа готовят из стручков фасоли, ахулчапа — из засоленных листьев кольраби, а в абырчпанчапа добавляют молодые побеги растения, которое мы называем "колючкой".

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Кстати, сам ахул, или кольраби, — это царь солений! Острый перец, который гармонирует с любым соленьем, а с ахулом вообще составляет сказочный дуэт, придает аромат, остроту и жгучесть и тем самым служит прекрасным стимулятором аппетита. После пятого по счету кусочка хрустящего ахула, когда щеки и язык начинает пощипывать, а на глаза предательски наворачиваться слезы — пришло время переходить к следующему блюду.

Вареники по-абхазски.

Уж какое многообразие вареников придумано славянской кухней, однако, рискну предположить, что варениками по-абхазски с начинкой из кисломолочного сыра с ароматными нотками чабера вы еще не лакомились.

© Sputnik / Томас Тхайцук Акалмыщ

Акалмыщ — густой желеобразный коктейль из виноградного сока и кукурузной муки — очень полезный десерт! Вкус у него насыщенный виноградный с едва ощутимым привкусом вина. Это он служит оболочкой орешкам в рецепте более популярной местной сладости — аджинджихуа.

Апш дзны

Кукуруза, жаренная на углях. Приготовить ее так же просто, как помножить два на два, но в этой простоте прячется что-то волшебное — свободное, пахнущее терпким дымом и лесной травой, ветрами и лугами, морями и путешествиями. Сразу хочется звезд под открытым небом, разговоров о главном, вечеров бесконечных.

Чтобы приготовить такую волшебную кукурузу-гриль, не требуется ни особенных продуктов, ни специальных навыков, ни каких-либо профессиональных приспособлений. Костер, шампур, початки белой кукурузы — и все, можно наслаждаться!

Конечно, вкусовые предпочтения — вопрос индивидуальности, но я больше чем уверена, что блюда из этого перечня имеют все шансы вызвать ваше восхищение, а, может, даже стать любимыми.

А у меня при написании настолько разыгрался аппетит, что больше я не в состоянии усидеть за ноутбуком, поэтому, взяв в компанию такого же голодного мужа, буквально лечу на обеденный перерыв в апацху!