Хаджимба: память о войне и уважение к подвигу героев - основа государства

Глава абхазского государства Рауль Хаджимба в 27 годовщину со дня начала Отечественной войны народа Абхазии обратился к народу республики.

СУХУМ, 14 авг- Sputnik. Президент Абхазии Рауль Хаджимба отдал дань памяти защитникам Отечества, сложившим головы за свободу родной земли.

"Память о войне и жертвах нашего народа, уважение к подвигу героев, защитивших родную землю от вражеской агрессии, являются важнейшими основами стабильного и безопасного государства. Подвиг сынов и дочерей Апсны, добровольцев, пришедших к нам на помощь, навсегда останется в памяти народа", - говорится в обращении президента, опубликованном на сайте главы государства.

Хаджимба особо отметил первого президента Абхазии, главнокомандующего Владислава Ардзинба.

"В этот день мы также чтим память нашего первого президента, главнокомандующего Владислава Ардзинба, взявшего на себя колоссальную ответственность за судьбу страны. Трудно переоценить роль Владислава Ардзинба, во главе с которым народ Абхазии одержал победу в Отечественной войне", - отмечается в обращении.

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Президент также пожелал мира и благополучия народу Абхазии.

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