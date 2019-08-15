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Загадочный подарок французскому коммунисту: визит Мориса Тореза в Абхазию

© Sputnik / А. Калабун
В Абхазии
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Темы:
"Абхазский след" (34)
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Более полувека назад генсек компартии Франции Морис Торез посетил абхазское село Дурипш.

Информация о пребывании Тореза в Абхазии крайне скупа. В прессе появилась только одна официальная заметка и снимок, которые можно найти в газете "Советская Абхазия" от 15 августа 1962 года. Узнать из нее можно немного.

Торез посетил колхоз "Дурипш" вместе с первым секретарем абхазского Обкома компартии Грузии Михаилом Бгажба. Они встретились с председателем колхоза, депутатом Верховного Совета СССР Лакоя. Возили французского товарища, естественно, в процветающее хозяйство.

Как сообщается в заметке, после экскурсии по колхозным полям и фермам колхозник Гицба пригласил Тореза к себе в дом, а потом французскому генсеку подарили некий подарок. Что увез Морис Торез из Абхазии – неизвестно. Автор заметки в "Советской Абхазии" решил, что это читателем неинтересно, и ограничился лишь упоминанием подарка без подробностей.

Газета Советская Абхазии
Слева направо: Морис Торез вместе с бригадиром колхоза "Дурипш" Х. Хагуш Героем Социалистического Труда Т. Тарба, август 1962 года.

Торез был не первым именитым просоветским иностранцем, приехавшим в Абхазию. В ноябре 1928 года в республике побывал французский писатель-коммунист Анри Барбюс, в мае 1931-го – немецкий революционный поэт Иоганнес Бехер, в июне 1955-го — премьер-министр Индии Джавахарлал Неру. В 1957 году на абхазских курортах отдыхали два всемирно известных писателя — Пабло Неруда и Джеймс Олдридж, а в 1959 году — президент Вьетнама Хо Ши Мин и первый секретарь социалистической единой партии Германии Вальтер Ульбрихт.

© Sputnik / Анатолий Егоров
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Сам Морис Торез в молодости работал шахтером, в 19 лет вступил в Социалистическую партию Франции, потом – в Компартию. Его неоднократно арестовывали, в 1939 году Компартия во Франции была запрещена, а сам Торез лишен гражданства.

Во время второй мировой войны бежал в СССР, на родине был заочно приговорен к смертной казни за дезертирство. После освобождения Франции в 1944 году де Голль его помиловал, и Торез вернулся домой.

В 1946-1947 годах был вице-премьером правительства Четвертой республики. До конца своих дней он возглавлял Компартию Франции, хотя с 1950 года, когда у Тореза начались проблемы со здоровьем, руководство это было лишь номинальным, формально партию возглавлял ее идеолог Жак Дюкло.

Умер Морис Торез в 1964 году на борту теплохода "Литва" в Стамбуле по пути в Крым. Его тело доставили самолетом Аэрофлота на родину. Похоронили Мориса Тореза на кладбище Пер-Лашез в Париже.

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Темы:
"Абхазский след" (34)
Теги:
Абхазия


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