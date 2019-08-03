Абхазия в кино: где снимали легендарные фильмы

Редакция Sputnik Абхазия сделала подборку фильмов, снятых в республике в разное время. Все они известны и любимы многими поколениями зрителей.

Живописные горы, теплое море и мягкий субтропический климат способствует тому, что снимать кино в Абхазии можно круглый год. При съемках фильмов в республике не нужны декорации, которые заменит уникальная природа южной страны. "У нас натура очень удобная, не надо ждать зиму или лета. Если в ноябре снимать, то на море еще не так холодно, а в горах уже снег. Это очень удобно, никакого простоя. Здесь можно и Африку снять, и Каракум", — говорил в одном из интервью известный абхазский кинорежиссер Вячеслав Аблотия.

Кинематографисты в Абхазии присутствовали всегда. Какое-то время республику даже стали называть натурной площадкой советского кино. Однако и после распада СССР, в современное время, не редко на улицах городов и сел Абхазии по-прежнему звучат заветные слова: "Камера. Мотор".

Редакция Sputnik Абхазия сделала подборку некоторых фильмов, снятых в разное время в республике. Каждый из них широко известен и любим многими поколениями зрителей.

"Веселые ребята" — первая музыкальная кинокомедия, снятая в 1934 году в СССР. Фильм считается классикой советской комедии, он стал первым из серии музыкальных комедий режиссера Григория Александрова и композитора Исаака Дунаевского. Картина имела большой успех как в СССР, так и за рубежом, где она была представлена под названием "Москва смеется" (англ. Moscow Laughs). На II Международном кинофестивале в Венеции фильм получил премию за режиссуру и музыку и был включен в шестерку лучших в мире кинолент. Интересно и то, что на съемках фильма познакомились и впоследствии поженились режиссер Александров и актриса Любовь Орлова.

Съемки культового фильма с участием джаз-оркестра под управлением Леонида Утесова проходили в Абхазии, в городе Гагра. Сцена, где разномастное стадо на звуки дудки вламывается в банкетный зал, снимали на даче врача Сергея Федорова. Чтобы животные вбегали в залы дачи на звук пастушьей дудочки, было предложено не поить животных целый день, а затем выпустить, предварительно показав корыта с водой. Для того чтобы снять сцену, как коровы и козы едят мебель — бутафоры сделали ее из соломы, макарон и вермишели.

Кинокомпания "Мосфильм" 1934 Кадр из фильма "Веселые ребята". Кинокомпания "Мосфильм" 1934.

"Сперва я ищу там, где вещь может быть, а после, где не может быть", — говорил пятиклассник Сандрик, герой рассказов Фазиля Искандера, обладавший уникальной способностью находить потерянные вещи. Семейный кинофильм по мотивам рассказов Искандера "Время счастливых находок" был снят режиссером Генрихом Габаем в 1969 году. В съемках фильма, которые проходили в Абхазии, принимали участие местные актеры, в том числе Софа Агумаа, Борис Ципурия, Зураб Сангулия и другие. В одном из эпизодов фильма снялся и сам писатель Фазиль Искандер. Роль главного героя, 12-летнего Сандрика, досталась сухумскому мальчику Георгию Таркил.

Юноша прошел кастинг с первого раза, покорив режиссера своим обаянием. После фильма Георгия не раз приглашали в Москву для работы в кино, но родители мальчика не пустили. В последующем он связал свою жизнь со спортом, став игроком футбольного клуба "Динамо", Сухум.

В одном из эпизодов фильма "Время счастливых находок" дети играют во дворе средней школы №3 города Сухум, где учился герой фильма, здесь же учился и сам Фазиль Искандер.

Кадр из фильма "Время счастливых находок". Кинокомпания "Мосфильм" 1969. Кадр из фильма "Время счастливых находок".

После успеха фильма "Мы из джаза" молодой режиссер Карен Шахназаров задумал снять еще одну музыкальную лирическую комедию. Руководство Мосфильма поставило жесткое условие: съемки должны проходить зимой. И тогда Шахназаров одну из ключевых сцен фильма решил снимать в теплой Абхазии. Так родилось название картины – "Зимний вечер в Гаграх".

Съемки проходили в 1985 году, основной съемочной площадкой стал ресторан "Гагрипш". Во время съемок часть ресторана закрывалась, а другая была открыта для посетителей. Многие заранее занимали столик, чтобы посмотреть на артистов, а однажды кто-то из посетителей прислал актрисе Наталье Гундаревой несколько корзин роз. Эпизод встречи героя Александра Панкратова-Черного, пришедшего учиться танцу к герою Евгения Евстегнеева Беглову, снимали в многоэтажном здании гостиницы "Гагра".

Одна из самых ярких сцен фильма — танец на фоне гагрской колоннады забытой всеми звезды степа Алексея Беглова и его дочки Алены, роль которой исполнила восьмилетняя Анна Иванова, впоследствии ставшая балериной.

Кадр из фильма "Зимний вечер в Гаграх". Кинокомпания "Мосфильм" 1985. Кадр из фильма "Зимний вечер в Гаграх".

География съемок известного и любимого всеми фильма "Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона" достаточно обширна. Большую часть эпизодов режиссер Игорь Масленников снял в Санкт-Петербурге, часть сцен в Латвии, Эстонии, Великобритании, а также в Абхазии. В частности знаменитый момент схватки Холмса с профессором Морриарти была снята у Гегского водопада по дороге к озеру Рица.

Кадр из фильма"Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона". Киностудия "Ленфильм" 1980. Кадр из фильма"Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона". Киностудия "Ленфильм" 1980.

Фантастический фильм "Завещание профессора Доуэля" киностудии "Ленфильм" снимался в 1984 году в Новом Афоне. Режиссер Леонид Менакер экранизировал известный научно-фантастический роман русского писателя Александра Беляева "Голова профессора Доуэля". По сюжету, крупный ученый много лет пытался решить проблему бессмертия. Он не скрывает от коллег результатов смелых и рискованных экспериментов. Но однажды случилось непредвиденное: профессор исчез. В преступных целях результатами научных изысканий профессора Доуэля пытается воспользоваться его лучший ученик.

кадр из фильма "Завещание профессора Доуэля". Ленфильм 1984. Кадр из фильма "Завещание профессора Доуэля".

Кадр из фильма "Пиры Валтасара, или Ночь со Сталиным".Киностудия им. М. Горького 1989. Кадр из фильма "Пиры Валтасара, или Ночь со Сталиным".

В фильме Юрия Кары "Пиры Валтасара, или Ночь со Сталиным" по мотивам прозы Фазиля Искандера Сталин предстает в двух обличьях. Первое — в коротком эпизоде — заросший черной щетиной молодой бандит с большой дороги. Второе и главное — зловещий великан, "отец народов" на отдыхе. Фильм снят в манере соцреализма и стилизован под эстетику 1930-х годов.

Художественный фильм "Маленький гигант большого секса" режиссера Николая Досталя — это экранизация новеллы Фазиля Искандера "О, Марат!" из цикла "Сандро из Чегема". По сюжету курортный фотограф и ловелас Марат, роль которого исполнил Геннадий Хазанов, благодаря романтическому характеру не редко попадал в различные истории. Одна из них — роман с любовницей Берии, который дорого обошелся герою. Знаменитое пенсне Берии стало преследовать Марата наяву и во сне. Съемки фильма проходили в 1991 году в Сухуме.

Кадр из фильма "Маленький гигант большого секса". Киностудия "Мосфильм".1992 Кадр из фильма "Маленький гигант большого секса".

"Август. Восьмого" — это фильм о войне в Южной Осетии. Маленькая кавказская республика в одно мгновение стала центром событий глобального масштаба. Через призму чувств и поступков обычных людей режиссер Джаник Файзиев показывает трагедию целого народа и события, ставшие историческими. Это картина о любви, преодолевающей испытания. Лишь движимый настоящей любовью, человек способен пройти нелегкий путь: победить сомнение, страх, боль и даже смерть ради того, чтобы спасти дорогого человека. Основная часть сцен фильма была снята в горах Абхазии.

В последнее время абхазский кинематограф начал возрождаться. Начинающие кинематографисты, конечно, ориентируются на классику ("Белый башлык", "Чегемский детектив", "Колчерукий"), но идут своим путем. В 2016 году состоялись премьеры двух фильмов – "Мост" Наура Гармелия о десятилетнем мальчике и его отце, которые с трудом привыкают к мирной жизни после войны, и "Там Миша лежит" Инара Нармания – история о сухумском греке, в период грузино-абхазского конфликта оставшегося между двух огней. Тимур Тания завершил съемки полнометражной ленты "Спасибо деду за Победу".

© Foto / RSS Production (2019) Стоп-кадр из фильма "Спасибо деду за Победу"

Подрастает и молодая плеяда кинорежиссеров. В июне этого года фильм "Бача" режиссера Атаны Агрба вошел в программу британского кинофестиваля The Lift-Off Sessions. Фильм "Бача" на абхазском языке. Повествует об истории молодой семьи, которая пытается возродить родное село.

Продолжает снимать короткометражки и Инар Нармания. Его фильм "Меня зовут Махаз" уже не раз становился призером кинофестивалей в России. Летом 2019-го планируют начать съемки сериала "Независимый" Тимура Тания. Сюжет рассказывает о жизни президента Абхазии.

Перечислить все снятые в Абхазии фильмы невозможно – их множество. Некоторые из них не приняли зрители, и ныне они известны только киноведам. Процесс продолжается, Абхазия в последние годы часто становится съемочной площадкой для современного кино и сериалов.

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