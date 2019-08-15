По зову сердца: о добровольцах в Отечественной войне народа Абхазии

День добровольца в республике ежегодно отмечают 15 августа. В Отечественной войне народа Абхазии 1992-1993 годов приняло участие более двух тысяч добровольцев, об истории двоих из них читайте в материале Sputnik.

Традиционно в День добровольца в Абхазии вспоминают защитников республики, возлагают цветы к памятникам погибших, пришедшим на помощь воюющей Абхазии из республик Северного Кавказа, юга России и абхазской диаспоры за рубежом.

Бадрак Авидзба, Sputnik

По доброй воле

Отечественная война народа Абхазии началась 14 августа 1992 года, уже на следующий день в республику прибыли первые добровольцы c Северного Кавказа, они встали бок о бок с защитниками республики.

Всего за время боевых действий на помощь Абхазии пришли более двух тысяч человек. Помимо братских народов Северного Кавказа, от грузинских захватчиков республику защищали добровольцы разных национальностей из различных городов России и других стран.

Один из легендарных воинов, сложивший голову за свободу республики, – командир боевой группы "Кабарда", Герой Абхазии Владимир Карданов, которого все назвали Гена.

Гена Карданов родился в 1967 году в селении Аргудан Урванского района Кабардино-Балкарии. В родном селе окончил среднюю школу. Затем учился в Старочерекском СПТУ. Работал водителем в совхозе "Красная нива". В начале Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов в числе группы добровольцев из Кабардино-Балкарии прибыл в Абхазию.

© Фото : из книги Лили Хагба "Их души тают над горами..." Командир Гена Карданов во время ОВНА 1992-1993 гг

Жена героя рассказала, что семья любила бывать в Абхазии, до начала войны они приезжали на отдых к своим друзьям, которые живут в селе Приморское Гудаутского района.

"У Гены было очень много друзей здесь, как только он услышал о том, что началась война, он сразу же для себя решил, что поедет в Абхазию помогать своим братьям", - вспоминает она.

К началу войны в доме Кардановых росло двое малолетних детей, мальчику было год и шесть месяцев, а дочке всего три месяца. Спустя непродолжительное время после того как Гена Карданов уехал в Абхазию, его супруга решила отправиться за ним.

"Когда член семьи находится в опасности, стремишься уберечь его, и мы вместе с матерью решили вернуть его обратно. Я поехала с маленьким сыном в Абхазию, но он не захотел возвращаться домой, и мы тоже уже поняли, что здесь его товарищи, и знали, что ему уже отступать некуда", - заметила Асият Карданова.

На поле боя

Первый бой на Гумистинском фронте у Гены Карданова был 18 августа, как вспоминал его друг, кавалер ордена Леона Леонид Боджгуа, на поле боя он проявлял мужество и всегда говорил, что живым врагу не сдастся и что у него всегда в запасе есть один патрон.

В ноябре 1992 года группа "Кабарда" принимала участие в Шромском наступлении. После неудачного исхода этой операции группу перебросили на Восточный фронт. 30 ноября в бою за село Мыркула Гена Карданов получил ранение. Кабардинская группа участвовала в пакуашской операции, во время одного из боев Гена Карданов подбил вражеский танк из гранатомета.

Перед январским наступлением бойцы группы "Кабарда" вернулись на Гумистинский фронт. В феврале группа абхазских военных, в составе которой были и бойцы из "Кабарды", сбили самолет СУ-25 грузинских вооруженных сил. Гена Карданов принимал непосредственное участие в операции по захвату пилота Надирашвили.

Гена Карданов погиб вместе со своими боевыми товарищами 13 апреля 1993 года на Гумистинском фронте. Герой Абхазии покоится в родном Аргудане. Ежегодно в память Гены Карданова правительства Абхазии и Кабардино-Балкарии проводят международный турнир по вольной борьбе.

"Конечно, было трудно воспитывать одной двоих детей, но с помощью Всевышнего встали на ноги. Сын Азамат закончил учебу в Абхазском государственном университете", - рассказала жена Гены Карданова.

© Фото : группа в Facebook "Памяти павших за Родину" Добровольцы с Северного Кавказа. 1993 год.

Ребенок на фронте

Среди добровольцев, которые приехали защищать Абхазию, были совсем юные ребята, один из них был и вовсе ребенком, это Валерий Берхамов, который сменил школьную парту на фронтовую жизнь.

Валерию было всего лишь 16 лет, не сообщив семье, он уехал из родной Кабардино-Балкарии на войну в Абхазию. Мусаби Берхамов стал искать сына по всем злачным местам.

"Тогда был такой период, советская власть рухнула, поднялись низшие сословия, бандиты, рэкетиры и так далее. Когда Валерий пропал, я не думал, что он поехал в Абхазию на войну, искал его по всем злачным местам", - рассказал он.

За семь месяцев до отъезда в Абхазию Валерий потерял мать. В начале марта он вернулся в Кабардино-Балкарию, в родной город Баксан.

"Конечно, я его поругал, как сделал бы любой отец. Он сказал мне, что больше не поедет в Абхазию, что останется дома. Это было 8 марта, а на следующий день начинались весенние каникулы, после них он ходил в школу три дня, а на четвертый не пришел домой, Валера учился в 10 классе", - рассказывает отец.

Валерий встретился с добровольцами, которые направлялись в Абхазию, и вместе с ними вновь уехал в республику. Кавалер ордена Леона Рауль Амичба во время войны был начальником штаба батальона "Шаратын". Подразделение укомплектовывалось из трех боевых рот, в каждой из которых было по три боевых взвода.

"На каждого бойца составлялись данные: имя, фамилия, отчество, год и место рождения, семейное положение и так далее. До сих пор у меня хранится рукопись, которая чудом сохранилась, когда я читаю фамилии погибших, каждый стоит перед глазами, в частности и Валерий Берхамов", - отметил Амичба.

По словам начальника штаба батальона "Шаратын", был указ Владислава Ардзинба о том, что недопустимо отправлять на фронт лиц, еще не достигших 18-летнего возраста.

"Но многие бойцы, в том числе и добровольцы, не хотели слышать об этих требованиях. В записи в журнале про Берхамова все соответствует правде - город, улица, семейное положение и так далее. Но он неправильно указал свой возраст, на лицо он был очень миловидным мальчиком. Мы не вели запись по паспортам, мы целиком и полностью относились с доверием, писали то, что говорили. Валерий всегда был веселым, никогда не был грустным", - рассказал Рауль Амичба.

© Foto / предоставлено Мусарби Берхамовым Валерий Берхамов (в центре)

При каждом удобном случае Валерий Берхамов брал в руки гитару, начинал играть и исполнять разные песни, тем самым поднимая дух и настроение однополчан.

Наступление Абхазской армии оказалось неудачным. Был дан приказ отойти к прежним позициям и не допустить прорыва противника.

"Требовали, чтобы вынесли тела погибших, но там был очень сложный рельеф, вытаскивать тела погибших было очень непросто, при этом били со всех сторон, я думал, там камня на камне не останется", - говорит Рауль Амичба. Валерий Берхамов погиб 18 марта, когда наступление Абхазской армии провалилось.

"Мне доложили, что Берхамов вместе с другими бойцами пошел поднимать тела погибших, его было не удержать. Они перешли вброд реку недалеко от моста в Верхней Эшере, там стояли грузинские танк и БМП, они не давали возможности продвижению людей", - отметил он.

Доброволец из Сирии по фамилии Арютаа рассказал Раулю Амичба, как все происходило.

"Валерий заглушил огневую позицию противника после того, как перешли Гумисту, он бил по БМП, там была еще одна точка, стреляли из пулемета. Валерий полз, добирался до этой огневой точки, чтобы подойти поближе и заглушить ее. Однако вражеский снайпер выстрелом в голову убил Валерия", - рассказал Амичба.

В Отечественной войне народа Абхазии 1992-1993 годов участвовали более двух тысяч добровольцев, из них 51 человек был удостоен звания "Герой Абхазии", 247 награждены орденом Леона, 623 бойца получили медали "За отвагу". В ходе войны погибли более 260 добровольцев.

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