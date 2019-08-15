Прогноз погоды в Абхазии на пятницу 16 августа

СУХУМ, 15 авг- Sputnik. В пятницу 16 августа в Абхазии ожидается переменная облачность, днем без осадков, к вечеру из-за небольших перепадов температуры воздуха и атмосферного давления, возможен дождь, местами дождь с грозой, сообщают абхазские синоптики.
Атмосферное давление 754 миллиметров ртутного столба.
Ветер слабый и умеренный, от двух до семи метров в секунду.
Температура воздуха ночью +18…23°С, днем +27…32°С.
Температура морской воды +26°С.
Волнение морской воды от одного до трех баллов.
Относительная влажность воздуха 60-90%.