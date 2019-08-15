19:04 15 Августа 2019
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD65.89
  • EUR73.46
Поиск

Прогноз погоды в Абхазии на пятницу 16 августа

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
Получить короткую ссылку
Темы:
Погода в Абхазии-2019 (182)
86 0 0

В пятницу 16 августа погоду в Абхазии определяет барическое поле пониженного атмосферного давления, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета республики по экологии и охране природы.

СУХУМ, 15 авг- Sputnik. В пятницу 16 августа в Абхазии ожидается переменная облачность, днем без осадков, к вечеру из-за небольших перепадов температуры воздуха и атмосферного давления, возможен дождь, местами дождь с грозой, сообщают абхазские синоптики.

Атмосферное давление 754 миллиметров ртутного столба.

Ветер слабый и умеренный, от двух до семи метров в секунду.

Температура воздуха ночью +18…23°С, днем +27…32°С.

Температура морской воды +26°С.

Волнение морской воды от одного до трех баллов.

Относительная влажность воздуха 60-90%.

Темы:
Погода в Абхазии-2019 (182)
Теги:
погода в Абхазии


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

Колумнисты
Репатриация
Мультимедиа
Чайки и кукурузное поле: жесткая посадка А321 в Подмосковье
Пилоты спасли жизни 226 человек
Настоящее чудо: как пилоты спасли 226 человек
Хроника Отечественной войны народа Абхазии
Необъявленная война: хроника грузинского вторжения в Абхазию
Соцсети
Sputnikabkhazia