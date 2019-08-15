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Кабмин Абхазии отменил вывозные пошлины на фундук

© Sputnik Томас Тхайцук
В Абхазии
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Общая площадь ореховых плантаций в Абхазии - более восьми тысяч гектаров.

СУХУМ, 15 авг- Sputnik. Кабинет Министров Абхазии отменил вывозные пошлины на фундук, соответствующее постановление подписал премьер-министр Валерий Бганба, сообщается на сайте Кабмина.

"Изданным актом правительства отменяются экспортные пошлины на позиции "орех лесной в скорлупе" и "орех лесной, очищенный от скорлупы", - говорится в сообщении.

Фундук
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Сократили и увеличили: Кабмин Абхазии изменил пошлину на вывоз ореха

В Кабмине отметили, что "проведенные в 2019 году Министерством сельского хозяйства Республики Абхазия мероприятия по защите ореховых плантаций положительно сказались на качестве урожая. По предварительным данным, в текущем году удастся сохранить не менее 70% урожая".

В Кабинете Министров также пояснили: отменить вывозные пошлины на фундук решено, так как "основной объем производства ореха-фундука приходится на личные подсобные хозяйства, которые для многих жителей Абхазии являются основным источником дохода".

26 июля 2018 года Кабмин внес изменение в постановление "О ставках таможенных пошлин", размер пошлины на вывоз килограмма ореха в скорлупе составил 5 рублей, за килограмм очищенного - 10 рублей.

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Теги:
фундук


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