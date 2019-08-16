"Артель" из "карусели": как живет арт-цех на бывшем заводе в Сухуме

О том, что происходит на студии "Артель" на территории бывшего советского завода "Сухумприбор", что там производят и с какими проблемами сталкиваются, читайте в материале Sputnik.

Десять лет назад историк Даур Гунба переквалифицировался в типографа, со временем его студия "Артель", начинавшая работать с одним стареньким типографским станком, превратилась в настоящий арт-цех по производству керамических, стеклянных и деревянных изделий.

Сария Кварацхелия, Sputnik

© Sputnik / Томас Тхайцук Даур Гунба

Раритетный станок



На четвертом этаже "Сухумприбора" взгляд сразу же приковывает полка с керамическими изделиями. Это что-то вроде витрины студии "Артель" - здесь выставляется продукция, которую производят в четырех цехах небольшого предприятия.

© Sputnik / Томас Тхайцук Готовые керамические изделия

У входа в отдел типографии встречает 52-летний Даур Гунба. Именно он десять лет назад открыл студию. Начиналось все тогда с "карусели" – полуавтоматического станка для печати по текстилю.

"По образованию я историк. Десять лет назад я подумал, почему бы не открыть печатный цех. Все начиналось с трафаретного станка, который в народе называют "каруселью". Мы делали футболки с абхазской символикой, различные надписи, фотографии. Кстати, "каруселью" мы пользуемся и сегодня. Вон там она стоит", – Даур приглашает в типографию.

© Sputnik / Томас Тхайцук "Карусель"

Рядом с 3D принтером, почти в центре комнаты, стоит старенький станок, с которого начиналась "Артель". Это почти что раритет. Но, как заверяет Гунба, станок и сегодня работает бесперебойно. На пенсию отправлять не спешат, потому как карусель позволяет печатать дешево, быстро и качественно.

Канцелярия министерства

Сегодня в типографии изготавливают не только футболки. Цех оснащен современным оборудованием, которое позволяет печатать даже на твердой поверхности.

"Больше всего продукции приходится на типографию. Мы обеспечиваем канцелярскими принадлежностями наши министерства. Также мы печатаем на стекле, на металле. Обычно, когда Торгово-промышленная палата кого-то награждает, призы изготавливают у нас. В основном все знают нашу студию как типографию", – поясняет заместитель директора "Артели" Альдона Адлейба.

© Sputnik / Томас Тхайцук Студия также печатает на стекле, например, изготавливает призы с гравировкой.

Пять лет назад "Артель" начала расширяться. Так здесь появились столярный, стеклодувный и керамический цеха. В них работают восемь мастеров. Сам Даур умеет все: и глину на гончарном круге крутить, и дерево обрабатывать, и даже готовить стеклянные изделия. Однако, как он скромно признается, он все это делает не так, как художники. В основном Даур Гунба работает в типографии.

"Сейчас работают только типография и керамический цех. Мастеров из столярного и стеклодувного цехов отправил в отпуск. Увидеть их вы сегодня не сможете", – предупреждает Даур.

© Sputnik / Томас Тхайцук Общий вид мастерской

Почувствовать глину и найти центр



Из типографии перемещаемся в отдел керамики. У большого стола трудится 23-летняя гончаресса Сабина Ахиба, которая глазурью декорирует стаканы для одного из сухумских баров.

Сабина еще студенткой пришла в студию. Здесь она вместе с сокурсниками проходила практику, а потом решила остаться.

"В конце практики она сказала: "Я не уйду, я себя нашла, мне нравится керамика. Хоть силой выгоняйте". Вот и осталась, и прекрасно работает", – с довольной улыбкой рассказывает Даур Гунба.

© Sputnik / Томас Тхайцук Гончаресса Сабина Ахиба

Вскоре гончаресса завершает декор и, не теряя времени, приступает к изготовлению нового сосуда. Сабина берет большой кусок глины и направляется к кругу.

На этот раз тарелка для фруктов. Заказы поступают разные. Сабина Ахиба берется за все. Она не боится экспериментировать. Из глины девушка делает и люстры, и елочные игрушки, и даже сережки.

© Sputnik / Томас Тхайцук Тарелка для фруктов в исполнении Сабины

Гончаресса признается - работа ее нелегкая. Она сама изготавливает сырье: замачивает глину в бочках, просеивает, выпаривает, и только после всех этих процедур крутит ее на круге.

"Самое сложное при изготовлении какого-либо изделия – найти центр. Я уже больше, чем полгода занимаюсь этим. Сначала я работала на круге, который дядя Даур изготовил сам. Там центр был немножко сбит. Я пыталась как-то справиться, что-то делала, но периодически било сильно. Потом дядя Даур купил мне другой круг, теперь я с легкостью могу центровать глину", – вспоминает мастерица.

В цехе работают с тремя видами глины: сухумской, ткуарчалской и гудаутской. По качеству все они разные: гудаутская больше подходить для литья форм благодаря ее пластичности, сухумская – для изготовления глубоких сосудов вроде горшков и кувшинов. Самая универсальная – ткуарчалская, из нее можно готовить даже самые тонкие сосуды.

© Sputnik / Томас Тхайцук В цехе работают с тремя видами глины: сухумской, ткуарчалской и гудаутской.

"Главное – чувствовать глину. Например, пока ты находишь центровку сосуда, круг работает на максимальной скорости. Круг вращается, и ваши руки придают глине форму. А когда мы начинаем поднимать стенки сосуда, уже скорость нужно сбавить, потому что стенка тонкая и на большой скорости глина может порваться. Чем больше вы месите глину, тем меньше в ней пузырей образовывается. Значит, меньше вероятность, что сосуд во время сушки потрескается", – поведала тонкости гончарного дела Сабина Ахиба.

Полчаса и тарелка для фруктов готова. Сабина осторожно снимает изделие с круга и отправляет на сушку.

Керамика для апацхи

Керамические изделия студии "Артель" сегодня невозможно увидеть ни в одном магазине. Мастера пока в работают только по заказу. В основном продукция пользуется спросом среди ресторанов и апацх, которые заказывают посуду для фруктов и коктейлей.

© Sputnik / Томас Тхайцук Расписная керамическая тарелка

"Бывает, хотят сделать оригинальную посуду и приходят к нам. Мы делаем даже эргономичную посуду, чтобы держать было удобно. А так, где-то в магазине увидеть наши изделия невозможно", – отметил Даур Гунба.

Сейчас в планах у Даура открыть площадку в Новом Афоне, где гончары и стеклодувы проводили бы мастер-классы для жителей и гостей Абхазии. Там же в будущем директор студии планирует выставлять глиняные и стеклянные изделия.

"Мы хотим в Афоне найти площадку для мастер-классов на летнее время. Мы хотим туда переместить стекло и керамику. Мы хотим показать людям, что мы не только страна шашлычников. У нас есть самобытность, история", – поделился планами Даур Гунба.