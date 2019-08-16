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Из глины, стекла и дерева: что создает арт-студия в "Сухумприборе"

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Темы:
Спецпроект Sputnik "Страна мастеров" (91)
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© Видео Акоп Кущян, Адгур Авидзба

Студия "Артель" была открыта историком Дауром Гунба в 2009 году на одном из этажей "Сухумприбора".

Небольшое предприятие "Артель" располагается в здании бывшего советского завода "Сухумприбор" в Сухуме. Десять лет назад историк Даур Гунба решил открыть здесь небольшую типографию.

Студия Артель на территории бывшего советского завода Сухумприбор
© Sputnik / Томас Тхайцук
"Артель" из "карусели": как живет арт-цех на бывшем заводе в Сухуме

Он  начинал с изготовления футболок с абхазской символикой. Сегодня студия объединяет 10 мастеров, которые работают в четырех разных цехах – печатном, стеклодувном, гончарном и столярном.

В столярном цехе мастера делают столы и стулья. А в стеклодувном – новогодние игрушки.

В гончарном цехе работает 22-летняя Сабина Ахиба, которая пришла в "Артель" два года назад. Из глины Сабина может вылепить все что угодно, начиная от цветочных горшков и заканчивая сережками ручной работы. Но больше всего она любит делать тарелки. За один рабочий день мастерица может сделать до 30 глиняных тарелок.

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Темы:
Спецпроект Sputnik "Страна мастеров" (91)
Теги:
Сухум, Абхазия


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