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Праздничные мероприятия к 85-летию города проходят в Гале

Избирательный участок в Гале перенесли из здания администрации

© Sputnik Джопуа Роберт
В Абхазии
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Темы:
Выборы президента Абхазии — 2019 (61)
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Всего в 35 округе в Галском районе зарегистрированы 872 избирателя, 516 относятся к участку №1 в Гале, 356 человек к участку №2 в селе Гумаркыт.

СУХУМ, 19 авг — Sputnik. Избирательный участок №1 Галского района перенесен из здания администрации города в Дом культуры, сообщил в эфире "Гал ТВ" председатель окружной комиссии №35 Астамур Асландзия.

"Вы знаете, у нас большое количество кандидатов в президенты, если все кандидаты пришлют своих наблюдателей  -  это 10 человек единовременно, плюс участковая избирательная комиссия. Помещение, нам показалось, будет немножко тесным для этого, и было принято решение о переносе избирательного участка в помещение Дома культуры города Гал", - рассказал Асландзия.

Он также рассказал, что согласно закону, на избирательных участках №1 и №2 вывешены списки избирателей.

"Вывешены списки избирателей для всеобщего ознакомления. Списки неокончательные, списки могут корректироваться, так как есть люди, которые не обратились за обменом паспорта. Есть люди, которые должны забрать свои паспорта из паспортного стола и по мере обращения этих людей мы будем вносить их в списки", - пояснил председатель окружной комиссии.

Выборы президента Абхазии состоятся 25 августа, впервые на должность президента республики претендуют сразу 10 кандидатов. 

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Темы:
Выборы президента Абхазии — 2019 (61)
Теги:
парламентские выборы, выборы президента Абхазии, выборы, Галский район


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