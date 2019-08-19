Не к первому звонку: когда завершится восстановление Сухумской школы №2

О том, как идет восстановление Сухумской средней школы №2 после пожара, почему к новому учебному году работы не будут завершены и где пока будут учиться школьники, читайте в материале Sputnik.

Восстановление Сухумской средней школы №2 продолжается, однако первоначальные прогнозы, что она откроет свои двери к началу учебного года, не оправдались.

Бадрак Авидзба, Sputnik

Почему не успевают

У стен Сухумской школы №2 стоят строительные леса, идет укладка новой крыши, внутри рабочие отбивают набухшую от влаги штукатурку, снимают испорченный пол.

Заказчик восстановительных работ - Управление капитального строительства. Руководитель предприятия Игорь Миквабия рассказал, что к началу нового учебного года школа не будет готова к приему учащихся.

"Дело в том, что стены еще не до конца просохли, мы не везде можем вести отделочные работы. Я думаю, что к концу сентября мы сможем впустить детей в основные два корпуса здания. Что касается укладки новой кровли, думаю, что в течение недели эта работа будет завершена", - отметил он.

К тому же вода, попавшая внутрь здания во время тушения пожара на крыше, испортила полы, которые также требуют замены, проинформировал Игорь Миквабия.

Ремонт второй школы © Sputnik / Томас Тхайцук

Ремонт второй школы © Sputnik / Акоп Кущян

Ремонт второй школы © Sputnik / Томас Тхайцук

Ремонт второй школы © Sputnik / Томас Тхайцук

Ремонт второй школы © Sputnik / Томас Тхайцук 1 / 5 © Sputnik / Томас Тхайцук Ремонт второй школы

Работы по восстановлению Сухумской средней школы №2 проводит Госкомпания "Абхазстрой". Начальник производственно-технического отдела Госкомпании Дмитрий Цимцба рассказал, что сейчас идут работы по всем трем корпусам.

"Это старый корпус и два параллельных крыла. На трех этажах корпуса А ведутся работы, сегодня будем заливать стяжку, ремонтируются стены и полы. В корпусе Б работы идут только на третьем этаже, поскольку в спортзал мы войти пока не можем, там лежит имущество, которое успели сохранить. Что касается исторического здания, там идет демонтаж старой штукатурки, ведется устройство подвесного потолка, также идут антикоррозийные работы", - отметил специалист.

Где будут учиться школьники

Директор школы Ирины Повирскер рассказала, что линейка, посвященная началу нового учебного года, пройдет во дворе школы.

"Строители обещали нам расчистить площадку. Линейку и первый звонок проведем у себя, как провели последний звонок", - отметила она.

До открытия восстановленного здания ученики будут ходить в очно-заочну школу и частную школу "Альфа".

"Завтра все учителя выходят на работу, всех распределят по классам. В начальной школе, видимо, нам придется заниматься в три смены", - рассказала директор.

В первый класс в русскую школу в этом году пойдет 141 человек, проинформировала она.

Пожар в сухумской средней школе №2 произошел 2 мая 2019 года и был ликвидирован в течение нескольких часов в тот же день. Школьников распределили по другим учебным заведениям столицы.

Школьная история

Здание Сухумской школы №2 было возведено в 1870 году. Изначально она называлась Сухумской женской прогимназией, которая находилась под покровительством княгини Марии Федоровны, датской принцессы Дагмары и субсидировалась за счет городской казны.

В 1904 году над зданием был надстроен второй этаж. В 1909 году прогимназия была преобразована в гимназию с восьмью классами и пансионом на 25 девиц. Гимназия носила имя княжны Ксении Александровны, старшей дочери императора Александра III.

В начале 20-х годов ХХ века в здании гимназии была размещена Сухумская вторая русская средняя школа. В 1942 году школа была реорганизована в Сухумскую вторую русскую школу имени Александра Сергеевича Пушкина. В советское время школа стала общеобразовательной. Во время Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов здание Сухумской средней школы №2 сгорело. Школа временно была перенесена в здание на Мачавариани, 15.

В 2008 году Сухумская средняя школа №2 была отремонтирована за счет финансовой помощи Российской Федерации. Площадь здания составляет 2008 квадратных метров. Сегодня в школе обучается 1250 учеников.

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