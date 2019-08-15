Какоба о переполненных классах: равносильно преступлению

О проблеме нехватки классов в школах Абхазии и о правилах распределения первоклассников в интервью Sputnik рассказал министр образования и науки Абхазии Адгур Какоба.

По предварительным данным Министерства образования и науки Абхазии, в этом году ожидается около 2000 первоклассников.

"Существуют определенные правила распределения детей по школам, этим занимаются районные управления образования. Главный критерий - местожительство школьника. Но не всегда удается следовать этому правилу. Часто родители, минуя несколько школ, стремятся попасть в город, где условия лучше. Раньше так было со второй сухумской школой, а сейчас такая ситуация с третьей. В сельских же школах наполняемость плохая. Есть классы, где по пять учеников в классе, в городе же, особенно в первые классы набираются до 40 человек", - отметил Какоба.

Министр образования отметил, что категорически нельзя набирать в класс 40 детей.

"Если в классе более 25 человек, то он уже делится на два, но не всегда есть возможность, особенно в районе, открыть новый класс. Это связано с финансовыми затратами, но проблему надо решать, так как у педагога нет возможности индивидуально позаниматься с каждым ребенком, показать, как держать ручку. Это равносильно преступлению. Наша задача – сделать так, чтобы дети получили качественное образование", - сказал Какоба.

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