40 лет спустя: история двух фотографий одной большой абхазской семьи

О семье Григория Тарба и Маницы Хаджимба, которая в 1980 году была названа самой большой семьей в Грузинской ССР, читайте в материале Sputnik.

В 1980 году семья Григория Тарба и Маницы Хаджимба попала в фотоальбом, посвященный 60-летию советизации Грузии. Журналисты представили ее как самую большую семью в республике - 40 человек. Спустя 40 лет семья снова собралась и сфотографировалась. Теперь в кадре 122 человека, а всего в семье уже 140 родственников.

Сария Кварацхелия, Sputnik

- У нас в семье демократия. Когда семья большая, должна быть только демократия, – рассказывает Лаша Цаава, внук Григория Тарба и Маницы Хаджимба.

- Хотя, в больших семьях должна быть диктатура, чтобы все на своих местах были, – возражает ему сестра Лана Цаава.

Лаша и Лана приглашают в "сухумскую штаб-квартиру" – так они называют свой дом.

"Все, кто транзитом бывает в Сухуме, обязательно заглядывают к нам, – объясняет Лаша. – И если в день пять-шесть человек не придут, нам сразу же не по себе становится. У нас дом так спланирован, что очень удобно для большого числа людей. Все родственники знают, где что находится. Любое наше маленькое мероприятие – как минимум 30-40 человек".

История одного фото

Не так давно в Сухуме собрались дети и внуки Григория Тарба и Маницы Хаджимба и сделали общую фотографию семейства. Для Лаши и Ланы знаковое событие, красноречивое свидетельство преемственности поколений.

В Сухумской штаб-квартире практически во всех комнатах можно увидеть исторический кадр. Хозяева приглашают в гостиную, где семейство собралось своим небольшим составом – рабочий день, не каждый смог выбраться на встречу с журналистами.

© Sputnik / Акоп Кущян Русико Тарба и Валентина Ласурия рассматривают семейный альбом

Лаша Цаава сразу же берет тот самый альбом, который был издан в 1980 году на юбилей советизации Грузии. Сама фотография сделана в 1979 году на дне рождения Маницы Хаджимба в родовом гнезде Григория Тарба в селе Мыку.

Лаша наугад открывает страницу и сразу же попадает на нужную.

"Вот она, фотография, сделанная 40 лет назад. На ней я на первом плане. Мне был всего год и месяц. Я был самым младшим представителем семьи", – расплывается в улыбке Лаша.

© Sputnik / Акоп Кущян Лаша Цаава во время фотосъемки 40 лет назад

Лаша, конечно, не помнит тот день. Но, по рассказам его мамы, Риммы Тарба, тогда же он сделал свои первые шаги. Фотография, признается он, всегда вдохновляла и восхищала его.

Теперь, спустя 40 лет, на обновленной фотографии самый младший член семьи – его дочь. Кстати, ее Лаша назвал в честь бабушки Маницы.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video Facebook Twitter Whatsapp Viber Telegram Скачать видео Скопировать ссылку Получить код © Sputnik Акоп Кущян Лаша Цаава об исторической фотографии самой большой семьи

"Большая семья – это, конечно, много хлопот. Но в то же время это и больше радостей, внимания и заботы. Нам в семье не за кого стыдиться. И это о многом говорит. Хорошая аура, традиции воспитания – главный залог, – убежден он. – В нашей семье во главе стоят доброта и внимание. Добро посеешь – добро и будешь пожинать. Строгость у нас в семье мало представлена. Хотя плохое настроение никто не отменял. Но приказами у нас ничего не делается. Все делается договоренностями, убеждениями".

© Sputnik / Акоп Кущян Фотография семьи Григория Тарба и Маницы Хаджимба из альбома

Потери и приобретения

За 40 лет жизнь семья Григория Тарба и Маницы Хаджимба, конечно же, сильно изменилась. Не стало самих Григория и Маницы. Не стало и страны, в которой они жили.

"Война перевернула весь наш быт, разделила семью. Я с сыном оказалась в Гудауте. А моего супруга Давида Пилия направили на Восточный фронт. Старшая дочь также находилась в Ткуарчале. В ноябре я отправилась в блокадный город к мужу и старшей дочке. Впервые в жизни я испытала на себе все ужасы войны. Попала под бомбежку, неудачно упала и получила травмы. Меня вместе с дочерью пришлось отправить на вертолете в Гудауту. До конца войны потом вместе с детьми находилась в Пицунде. А Давид воевал", – вспоминает Русико Тарба, 13-я дочь Григория и Маницы.

Война унесла жизнь одного члена семьи – зятя Даура Кварчелия, который погиб во время освобождения Сухума.

За 40 лет семейство заметно увеличилось. Сегодня оно насчитывает уже 140 человек.

Немного о семье

У Григория Тарба и Маницы Хаджимба было 14 детей. Восемь девочек и шесть мальчиков. Жили они в родовом гнезде в Мыку.

Семья была хоть и многодетная, но жила в достатке. Все дети получили образование. И это заслуга родителей, которые были трудолюбивыми и в меру строгими.

"Дом – один из первых двухэтажных домов в районе. Первый этаж был бетонный, а второй – из каштана. В нашем доме в Мыку большой двор. Там всегда проходило абжьуаа реизара (сход абжуйцев). Всегда гостей было много. Папа был интеллигентом, любил читать газеты. Мама была хребтом семьи, она была хозяйкой, все по дому делала. Она охраняла очаг. Была строгой и нас приучала к трудолюбию. Мама собирала всю семью каждую пятницу. Она говорила: "Когда меня не станет, вы перестанете ездить в Мыку. Пока я жива, приезжайте каждую пятницу". Так она нас всех собирала. Благодаря ей у нас в семье сплоченность", – делится воспоминаниями Римма Тарба.

© Foto / предоставлено Ланой Цаава Семья Тарба

Родовое гнездо в Мыку, конечно же, не бросают. Сегодня там живут внуки Григория и Маницы. Правда теперь, все семейство собирается только по таким большим праздникам, как Ажьырныхуа (праздник Сотворения мира у абхазов – прим.) или Пасха.

"Вся семья традиционно собирается ежегодно на Ажьырныхуа. Более того, все племянники и зятья, у кого нет Ажьира (кузня – прим.) у себя дома, ездят к нам в Мыку. Каждый раз минимум 50 человек. Большая семья – это только плюс. Особенно в тяжелые времена чувствуется большая поддержка", – добавляет Лаша Цаава.

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