Учебник "мести": Верховный суд принял решение по иску Лакербая к историкам

Верховный суд рассмотрел жалобу Министерства образования и науки Абхазии и историка Станислава Лакоба на решение Сухумского городского суда по иску Леонида Лакербая во вторник 20 августа.

О том, как прошло слушание по жалобе Минобразования и авторов учебника "История Абхазии", с чем не согласны ответчики и на чем настаивает истец, читайте в материале Sputnik.

Сария Кварацхелия, Sputnik

Судебное разбирательство по делу экс-премьера Абхазии Леонида Лакербая и историков Станислава Лакоба и Олега Бгажба продолжилось в Верховном суде.

За один год разбирательство обросло собственной историей и превратилось в целую эпопею. Напомним суть дела: бывший премьер утверждает, что одна фраза в учебнике Лакоба и Бгабжа не соответствует действительности и порочит его честь и деловую репутацию. Историки с Лакербая не согласны.

10 июня Сухумский городской суд удовлетворил иск Леонида Лакербая, однако ответчики Минобразования и историк Станислав Лакоба обжаловали решение суда первой инстанции.

Жалоба на суд

На обжалование решения Сухумского городского суда в Верховный суд пришел истец Леонид Лакербая вместе с адвокатом. Ответчики Станислав Лакоба и Олег Бгажба, а также представители Минобразования на слушании отсутствовали. Жалобу историков озвучил адвокат Руслан Чамян.

Чамян в жалобе заявил, что судья Белла Хасая "допустила подмену понятий и по-своему интерпретировала предмет судебного разбирательства".

"Суд в мотивировочной части много раз употребляет словосочетание "частный разговор". Вывод суда, что в кабинете Станислава Лакоба состоялся "частный разговор", считаем ошибочным и не соответствующим материалам дела по существующим основаниям. Частный разговор может быть личный, скрытый, секретный. Но о каком частном разговоре может идти речь, когда шли официальные переговоры на фоне острого политического кризиса?" – подчеркнул он.

Чамян напомнил, что в Сухумском горсуде Леонид Лакербая настаивал на том, что он в 2013 году, будучи премьер-министром Абхазии, не делал никаких официальных заявлении о своей отставке. В то же время он обратил внимание суда на то, что в учебнике не говорится, что Лакербая делал официальное заявление.

"Суд первой инстанции считает, что это было официальное обещание. В учебнике "История Абхазии" авторами фиксируются фактологические события. И написано "обещавшему покинуть свой пост еще в феврале 2013 года". Данный фрагмент не содержит слово "официально". То есть официального, публичного заявления не было, конечно. Было обещание всего лишь", – отметила сторона ответчика.

Адвокат также добавил, что судья Белла Хасая не приняла во внимание важные свидетельские показания Ахры Бжания и рецензента учебника Алика Габелия.

Решение без изменений

Истец Леонид Лакербая на жалобу стороны ответчика ответил, что тот интерпретирует решение Сухумского горсуда по-своему и фактически вырывает из контекста отдельные части решения.

"Ни одно утверждение ответчика и приведенных в пример свидетелей не имеет подтверждения ни в электронных СМИ, ни в печатных. Слова свидетеля Бжания, который говорил о том, что Лакербая неоднократно обещал уйти в отставку и не ушел, ничем не подтверждаются. Не имело место то, что мне приписывают эти люди. Если я 28 февраля обещал уйти, тогда зачем спустя две недели нужно было проводить митинг и говорить о том, что власть проигнорировала требования оппозиции", - сказал Лакербая.

По его мнению, один из авторов учебника пытался ему таким образом отомстить.

"Весь этот набор – это месть мне за то, что я не поддержал Станислава Лакоба в его амбициях. Но я считаю, что учебник "История Абхазии" – это не место сведения счетов", – сказал Лакербая.

После закрытого совещания Верховный суд решил оставить решение Сухумского городского суда без изменения: в жалобе историкам отказать, удалить спорный фрагмент и учебник переиздать. Кроме того, авторы должны в течение 10 дней опровергнуть указанные в учебнике сведения, порочащие честь и достоинство экс-премьера.

История иска

Экс-премьер Абхазии Леонид Лакербая подал иск в Сухумский городской суд к историкам Станиславу Лакоба, Олегу Бгажба и Министерству образования и науки республики. Лакербая назвал ложным утверждением фразу в учебнике "История Абхазии", выпущенном в 2015 году: "В сложившейся ситуации 29 мая 2014 года Парламент Абхазии … объявил вотум недоверия премьер-министру Л. Лакербая, обещавшему покинуть свой пост еще в феврале 2013 года …". В судебном иске экс-премьер указал, что никаких обещаний уйти в отставку он не давал, и фраза в учебнике порочит его честь и деловую репутацию.

Судебное слушание длилось в течение года. 10 июня 2019 года Сухумский городской суд удовлетворил иск экс-премьера Леонида Лакербая.

Однако Министерство образования и науки Абхазии и историк Станислав Лакоба обжаловали решение Сухумского городского суда по иску экс-премьера республики Леонида Лакербая.

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