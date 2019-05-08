История Второй мировой войны в учебниках разных стран

СУХУМ, 8 мая — Sputnik. Все началось с Польши, решающую роль сыграл Лондон, но войну закончили американцы: РИА Новости изучило школьные учебники нескольких стран и делится результатами.

Для французов войну закончили американцы

Французские школьники узнают о Второй мировой из рассказа о возникшей тогда "угрозе фашизма и коммунизма". Происходившее описывается через такие термины, как "тоталитаризм", "жестокость", "подавление инакомыслия". Действия стран антигитлеровской коалиции характеризуются понятиями "демократия", "либеральные ценности", "права человека".

Причины нападения Гитлера на Советский Союз в учебниках истории для младших классов представлены так: "Гитлер хотел получить огромные территории России. За счет этих территорий нацисты намеревались увеличить свое жизненное пространство. Вторжение в 1941 году называлось "Операция "Барбаросса". В ней участвовали четыре миллиона солдат, и это стало самой масштабной военной операцией в истории человечества".

© Sputnik / РИА Новости Адольф Гитлер на совещании Генерального штаба в 1940 году

В учебниках истории для старших классов информации больше, но, например, о Сталинградской битве говорится всего в двух абзацах. Столько же места отводится объяснению роли Красной армии в освобождении Восточной Европы. Решающим моментом названо открытие второго фронта.

Подчеркивается: "В 1942 году Вашингтон создает Большой Альянс, в который входят все страны, сражающиеся против Германии с союзниками. Они мобилизуют для победы весь свой экономический потенциал и становятся "арсеналом демократии".

Главные фронты Второй мировой войны, по версии французских историков, — это битва на Тихоокеанском побережье (Мидуэй, Гуадалканал), в Северной Африке и только потом — Сталинградская битва.

Вывод следует такой: "Войну заканчивают американцы, которые, применив атомное оружие, привели Японию к капитуляции".

© AP Photo. Seth Perlman Школьники на уроке истории в городе Спрингфилд в США

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Британия "подавала пример всему миру"

О событиях 1941 года, когда Германия напала на Советский Союз, британские учебники упоминают вскользь. Много внимания уделяется 1942 году, когда произошли основные сражения с участием королевских войск. Описываются кампании в Северной Африке, Италии, Нормандии.

О битвах под Сталинградом и Курском говорится в нескольких предложениях. И ни слова о том, что именно эти сражения стали поворотными во Второй мировой войне. В учебниках для старшеклассников роли Советского Союза уделяется уже больше внимания.

"Вклад России в войну был, разумеется, неоценимым, но она была задействована только на Восточном фронте. Прямой вклад Москвы в усилия Лондона был нулевым, а участие Советов в общей стратегии союзников ограничивалось требованием поставок ресурсов или немедленной высадки англо-американцев во Франции", — говорится в учебнике истории для старших классов и студентов "Британия в XX веке".

© AP Photo. Ранее неизвестные фотографии первых залпов Второй мировой войны выставили на аукцион

Целые параграфы рассказывают о том, что подданные короны воевали на фронтах ради защиты либеральных ценностей и искоренения в мире тоталитаризма и диктатуры. Подчеркивается, что британцы в ходе Второй мировой стали восприниматься как особый бренд. Ключевыми его характеристиками стали исключительность, непохожесть на другие нации, духовность и строгое следование ценностям демократии и либерализма.

По версии британских историков, именно Лондон сыграл главную роль в победе над фашизмом. Учащимся средних школ объясняют, что "Великобритания стояла одна, но твердо под руководством Уинстона Черчилля, подавая пример всему миру". При этом победа над фашизмом стала возможной благодаря битвам на Тихом океане и на Восточном фронте, утверждается в учебниках по истории. Вклад стран, входивших в Британское Содружество, практически не упомянут.

© Sputnik / Алексей Филиппов Города мира. Лондон

Германия дистанцируется от нацистов

В учебные планы школ ФРГ изучение Второй мировой включили в конце 1960-х годов. В учебниках жестко критиковали произвол, который чинили нацисты, но при этом подчеркивали изначально мирную природу немцев. Особый акцент на это стали делать после объединения Германии в начале 1990-х.

Сейчас в каждой из шестнадцати федеральных земель свои учебники. Их содержание определяют региональные министерства просвещения. Все книги объединяет одно — безусловное осуждение нацистского прошлого. Грань между прошлым и будущим страны проводится довольно четко.

© Sputnik / Владимир Гребнев Право имею: Россия не обязана возвращать культурные ценности Германии

Большая роль уделяется жизни простых немцев, тому, как они оказались вовлечены в эту войну и как смогли преодолеть пережитое.

Подчеркивается стойкость обычных немецких граждан перед лицом бомбардировок союзнической авиации.

В остальном тексты выдержаны в пацифистских и довольно непатриотичных тонах. При этом упор делается на изучение первоисточников.

Школьники читают разные документы. Например, законы, принятые национал-социалистами после прихода к власти, протоколы Ванзейской конференции, на которой детально было распланировано "окончательное решение еврейского вопроса". Изучаются списки запрещенных и сожженных в стране книг. Особо важная тема — Холокост. Школьники встречаются с жертвами нацизма.

© AP Photo / Matt Dunham Люди кладут цветы к мемориалу "Киндертранспорт", расположенному на станции Ливерпуль-стрит в Лондоне

Если в российских учебниках анализируется деятельность фронтов, ход военных действий и количество техники, то в Германии рассказ о войне строится на воспоминаниях, письмах фронтовиков. Солдаты описывали, каково это — сидеть в окопе, пережить артобстрел, пойти в атаку.

"Давно ожидаемый поворот в этой войне начался в 1943 году после поражения и капитуляции 6-й немецкой армии под Сталинградом", — говорится в учебнике Йенса Эггерта "Германия с 1871 по 1945 год".

Отдельное внимание уделяется высадке союзников в Нормандии. При этом ни Курская дуга, ни операция "Багратион", ни битва за Берлин в тексте никак не фигурируют. Также в книге — ни слова о том, что большая часть сил вермахта находилась на Восточном фронте. Отмечается: "Постепенно союзники (Великобритания, Франция, США и Советский Союз) добились успеха".

© Sputnik / Евгений Халдей Швыдкой: народы СССР воевали вместе и вместе победили - это факт

В других учебниках можно встретить и такое суждение: "8 мая кончилась война, ставшая позором для страны и принесшая немецкому народу много горя". Особо отмечается, что война была завоевательной. При этом национал-социализм в учебниках показан как злой рок немецкого народа, а не как трагедия для государств, пострадавших от нацистов.

Все началось с Польши

Для поляков в первую очередь важно показать, что Вторая мировая война началась с нападения Германии на Польшу. Но главный акцент — на вину Москвы. "Нападение на Польшу произошло 1 сентября 1939 года, а через 16 дней восточную часть страны оккупировал и Советский Союз. Москва руководствовалась пактом Молотова — Риббентропа", — говорится в одном из текстов для школьников.

При этом в учебнике нет ни слова о том, что СССР тщетно пытался договориться с Великобританией и Францией о создании антигерманской коалиции.

О большом вкладе Красной армии в победу также не сообщается, акцент делается на открытие Второго фронта, заслуги американских солдат.

Особое внимание в учебниках уделяется расстрелу силами НКВД польских офицеров в Катыни, а также Волынской резне.

© Sputnik / Алексей Витвицкий День памяти жертв геноцида в Польше

Для американцев враг — Япония

Мнение, сложившееся по ту сторону Атлантики, можно проследить на примере учебника истории для старшей школы "Американский взгляд". В нем Второй мировой войне уделяется 69 страниц.

Одна из них — "Америка и Вторая мировая война" — начинается с описания американской промышленности в предвоенный период и ее переориентации на военное производство. Большое внимание уделяется сегрегации в рядах американской армии. Есть информация о Нормандской операции (День "Д") и военных действиях в Тихом океане.

Если в российских учебниках главная иллюстрация Победы — водружение красного знамени над Рейхстагом, то в американских — это фотография американских солдат, устанавливающих звездно-полосатый флаг на горе после захвата Иводзимы в Японии. Военным действиям против Японии уделяют намного больше внимания, чем противостоянию Германии.

© Sputnik / Евгений Халдей Знамя Победы на здании рейхстага в городе Берлине. Рекадрированный.

СССР впервые упоминается, когда повествование доходит до Сталинградской битвы, ей уделено пять абзацев. Но указывается, что это был поворотный пункт в войне. Из советских персоналий упоминается только Иосиф Сталин.

В таблице жертв войны отмечается, что СССР понес самые крупные человеческие жертвы: 11 миллионов военнослужащих и 6,7 миллиона гражданского населения. Однако эти цифры не совпадают с оценками российских историков.

Из учебника также не ясно, кто взял Берлин. Указывается, что американские войска подходили к немецкой столице с запада, а советские 16 апреля 1945 года форсировали реку Одер. "Спустя пять дней они дошли до окраин Берлина", — отмечается в книге. Сразу после этого говорится, что Гитлер застрелился в своем бункере, а немецкое командование пыталось сдаться американцам и британцам, продолжая сражаться с советской армией. Однако будущий президент страны Дуайт Эйзенхауэр "настоял на безоговорочной капитуляции", которая была принята 7 мая. "Следующий день — 8 мая — был объявлен Днем Победы для Европы", — пишут авторы.

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У японцев своя война

В японской школьной программе много внимания уделяется оккупации северных территорий Китая (Маньчжурии) и Корейского полуострова, а также военным действиям в Юго-Восточной Азии в годы Второй мировой войны.

В учебнике "Новая история" упоминание о Советском Союзе появляется лишь в конце главы о Второй мировой. Эту книгу разработало Японское Общество реформы учебников истории, которым в 1997 году руководил нынешний премьер Синдзо Абэ. Организацию и сам учебник критиковали за националистический подход к освещению исторических событий. Однако в 2001 году его одобрило Министерство образования, и учебник сразу стал одним из самых продаваемых.

© AFP 2019 / Toru Yamanaka Дети во время молитвы у памятника погибшим в Битве за Окинаву

Авторы учебного пособия утверждают, что Москва нарушила пакт о нейтралитете и напала на Японию в момент, когда та уже была готова капитулировать 9 августа 1945 года. В других учебниках также отмечается, что в результате этого Советский Союз завладел "исконно японскими территориями", в частности, Южными Курилами.

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Упоминается и разгром Квантунской армии, в результате чего более 600 тысяч японских военных попали в плен, а десятки тысяч умерли в трудовых лагерях в Сибири. В целом же в школьных книгах перечисляются сухие факты и события, без особенной эмоциональной окраски.