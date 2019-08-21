Неполный комплект: почему в Абхазии проблемы с учебниками и где их искать

О том, во сколько обойдется комплект школьных учебников в Абхазии, какие книги можно получить в библиотеках, а какие придется приобретать самим и сколько государство тратит на изготовление школьной литературы, читайте в материале Sputnik.

Чуть больше недели осталось до начала нового учебного года, но на рынках и в магазинах Абхазии все еще очереди за школьной формой, обувью и другими принадлежностями. Дороже всего родителям обходятся новые школьные учебники.

Асмат Цвижба, Sputnik.

Цена знаний

К примеру, новенький учебник по алгебре обойдется родителям примерно в 800-900 рублей, "Биология" – примерно 700 рублей, так же, как и "Химия". В программе старшеклассников около 14 предметов, из которых лишь по физкультуре не требуют пособия. Итого: на один комплект учебников у родителей уходит примерно 9000 рублей.

"В старших классах приходится покупать все книги самим. К примеру, сейчас нам прислали список книг, одна "Физика" стоит 1000 рублей, как и "Русский язык". Самый дешевый учебник стоит минимум 500 рублей", - рассказывает Асида из Сухума.

Новый учебник из магазина – роскошь, доступная не каждому. Некоторые родители заказывают книги в интернет-магазинах, где можно попасть на сезонные распродажи. Правда, придется доплатить за доставку в Абхазию. Другим учебники достаются по наследству, от братьев и сестер.

Что есть в библиотеке

Часть книг школьникам выдают в библиотеках, но хватает не всем. По словам библиотекаря сухумской школы №4 Нонны Вардания, ежегодно школа направляет запрос в Министерство образования на получение книг. В этом году заказали почти 400 штук, в основном для старших классов.

Родителям первоклашек повезло больше. В абхазских школах выдают полный комплект учебников и даже прописи, их школам предоставляет Министерство образования. Но в русских школах родителям придется потратиться и в начальных классах. Книжный комплект первоклассника обойдется примерно в 6000-7000 рублей.

Старшеклассникам достается "История Абхазии" и "География Абхазии", "Абхазский язык" и "Абхазская литература", "Русская литература" (до 9 класса). Самый дефицитный учебник – "География Абхазии".

Подержанные государственные учебники с печатью Минобразования можно увидеть на прилавках местных магазинов и развалах сухумского рынка. Но, по словам заместителя министра образования и науки Абхазии Дмитрия Гварамия, продажа "штампованных" учебников незаконна.

"Эти учебники не предназначены для продажи, они имеются в наличии только в библиотеках. Если какой-то родитель, получив набор учебной литературы, решил реализовать его, то это незаконно. В каком бы состоянии ни был учебник, он должен быть возвращен в библиотеку либо зафиксирована его потеря", - добавил он.

В библиотеке ведут учет книг по каждому классу. Но часто книги теряются или не возвращаются. Никаких материальных "санкций" против нарушителей нет.

"В начальных классах ответственность за учебники несут классные руководители, в старших сами учащиеся. Если они теряют какой-то учебник, то в следующем учебном году мы просто не выдаем им новые книги", - объяснила библиотекарь.

"Свои" и "чужие"

В школьные библиотеки попадают книги по двум направлениям – те, которые издает Министерство образования в местных типографиях и те, что производятся в России по заказу Минобразования. Абхазия сотрудничает с несколькими российскими издательскими домами.

"Говоря о первом типе учебников, в течение лета мы допечатываем недостающие книги, либо издаем новые учебные материалы. То есть к началу сентября нехватка учебников не чувствуется. Но государство не финансирует приобретение учебников, изготовленных в России, и это, конечно же, ложится бременем на самих учащихся", - объяснил он.

Гварамия отметил, что ежегодно государство перевыпускает учебники в соответствии с запросами школьных библиотек.

"Никаких проблем, связанных с наличием учебников не будет. Не хватает лишь тех книг, которые долго время не издавались, но и этот вопрос будет в скором времени решен", - добавил он.

По словам министра образования Абхазии Адгура Какоба, государство пытается приобретать как можно больше книг, издающихся в России, для библиотек Абхазии.

"Мы пытались несколько раз заключить договор с образовательными организациями Москвы и другими регионами России, несколько раз мы получали учебники на безвозмездной основе, но это количество, к сожалению, недостаточно, чтобы обеспечить всех школьников российскими учебниками. Мы выдавали эти учебники особо нуждающимся, многодетным семьям. Для нашего государства станет огромной финансовой нагрузкой приобрести достаточное количество российских учебников для всех учащихся", - объяснил он.

В этом году на издание и переиздание учебников в Абхазии государство выделило 15 миллионов рублей, но почти пять миллионов ушло на изготовление дипломов и школьных аттестатов нового образца. В год Министерство образования переиздает около 10 разновидностей школьных учебников тиражом 5000 – 6000 экземпляров.

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