Сплошные перемены: как подготовить ребенка к школе

О том, как помочь ребенку морально подготовиться к первому классу, что для этого могут сделать родители и какие советы дают психологи, читайте в материале Sputnik Абхазия.

Осталось меньше месяца до начала учебного года, для многих - первого в жизни. Родители уже озаботились приобретением школьной формы и тетрадок, однако, помимо покупки карандашей и учебников, ребенка нужно психологически подготовить к новой жизни.

Бадрак Авидзба, Sputnik

Пассивный словарь и мелкая моторика



Психологи делят будущих школьников на две категории – тех, кто не посещал дошкольные образовательные учреждения, и тех, кто уже имел опыт пребывания в детском коллективе.

"Трудности, с которым сталкиваются в школе дети, посещавшие дошкольные образовательные учреждения, и те, кто не посещал, безусловно, разные", - говорит психолог Михаил Григорьев.

По его словам, чаще всего у детей, ходивших в детский сад или на подготовительные курсы, понятийный аппарат и осведомленность об окружающем мире шире, чем у тех, которые были на домашнем воспитании.

"При этом всегда бывают исключения из правил, бывают родители, которые имеют педагогическое или психологическое образование, они работают со своими детьми дома. Но это все же больше исключение, чем правило", - говорит психолог.

Немаловажный фактор для детей – эмоционально-волевая сфера, подчеркнул Григорьев.

"Это означает способность к произвольной деятельности, то есть когда дети выполняют некую деятельность по какой-то установке извне. То есть учитель сказал сесть, достать пропись, ручку и начать выполнять движения рукой", - сказал он.

Дочь Астанды из Сухума в сентябре станет первоклашкой, ребенок не ходил в подготовительный класс, но посещает детский сад.

"У нее нет навыка сидеть за партой, в детском саду занятия проходят в игровой форме. Меня беспокоит отсутствие игровых форм в обучении в школах, особенно для маленьких детей, боюсь, что это отобьет у нее желание учиться, хотя она очень любознательная", - отметила она.

Ребенок уже умеет читать, писать и решать примеры.

"Она занимается с воспитательницей, поэтому понимание о субординации между педагогом и учеником у нее есть, в садике у нее появились шаблоны как надо себя вести с учителем", - сказала Астанда.

Маму беспокоит еще и то, что в сухумских школах большое количество детей, в некоторых классах количество учеников достигает 35-40.

"Я очень переживаю о том, как педагог будет справляться с таким количеством детей. У меня очень эмоциональный и чувствительный ребенок, и боюсь, что она будет расстраиваться, если на нее не будут обращать внимание. Что будет, если она захочет рассказать урок, а учителю физически не хватит на это времени?" - волнуется она.

По мнению Астанды, в каждой школе должны работать психологи, которые будут присутствовать на уроках, общаться с детьми и настраивать школьников на плодотворную учебу.

Второй критерий подготовки ребенка - социально-психологический: ребенок должен уметь решать социальные конфликты, рассказывает Михаил Григорьев. И здесь опять же важно, ходил ли ребенок в детсад или нет.

"Дети, которые посещали дошкольные образовательные учреждения, постоянно сталкивались с какими-то конфликтами, они тренировали свою нервную систему, свои коммуникативные и социальные навыки. То есть они учились решать социальные конфликты - это когда мои желания не соответствуют желаниям группы или же наоборот", - поясняет психолог.

Ребенок, находившийся на домашнем воспитании, в большей степени эгоцентричен, что может негативно сказаться на взаимоотношениях со сверстниками в первый период учебы в школе, отметил он.

По словам специалиста, некоторые родители не могут заниматься со своими детьми из-за ограниченности времени. Одна из сложностей, с которыми чаще всего встречаются дети, не ходившие в дошкольные учебные заведения, – страх остаться вне дома, говорит психолог.

"Чтобы этого страха не было, если ваш ребенок не посещает дошкольное учебное учреждение, надо позаботиться о том, чтобы ребенок один, два или три раза в неделю посещал какой-нибудь кружок, какой-нибудь развивающий центр, где вы его обязательно оставите с другими детьми", - подчеркнул специалист.

Еще одной проблемой может стать неумение детей, не ходивших в детсады, подчинять свои желания другим представителям группы.

Конфликты домашнего воспитания



Для того чтобы будущему первоклашке было легче адаптироваться к школьной жизни, психолог рекомендует родителям много читать ребенку вслух.

"Таким образом, у ребенка формируется пассивный словарь, возможно, он не будет использовать все слова здесь и сейчас, но тем не менее они откладываются, как в копилку. Потом каким-то чудным для нас образом грамматические конструкции ребенка становятся богатыми", - говорит Григорьев.

Очень полезно читать книжки, в которых отражаются нормы поведения, национальные особенности, таким чтивом могут стать, к примеру, новеллы Михи Лакрба. "Его новеллы очень хорошо формируют личность в контексте культуры", - отмечает он.

Также полезны различные игры, направленные на развитие мелкой моторики ребенка, подчеркнул специалист.

"Мы знаем, что школьное обучение подразумевает письмо, а для того, чтобы быть успешным в письме, необходимо, чтобы была точная дифференцировка движений, поэтому полезна лепка, сортировка различных по фактуре предметов. Это может быть, к примеру, складывание мозаики, конечно, это очень развивает ребенка", - заметил психолог.

Кроме того, у ребенка должна быть развита монологическая речь, для этого родители должны прочитать какой-нибудь короткий рассказ и потом попросить его передать фабулу этого рассказа.

"Таким образом мы развиваем мышление у ребенка, выделить главное и отвлечься от второстепенного – это важная операция. Далее можно показать ребенку две-три картинки, по которым можно составить короткий рассказ, такие подготовительные упражнения можно дать ребенку", - говорит он.

Другой психолог Анжела Ладария соглашается с тем, чтобы помочь ребенку влиться в учебный процесс, родители должны заниматься с ним дома.

"Уже сейчас можно проводить с ребенком образовательную деятельность – рисовать, лепить. Все, что развивает мелкую моторику. Нужно, чтобы пальчики хорошо работали, особенно полезно лепить пластилин. Кроме того, ребенок должен иметь представление о письме, для этого можно ему давать задания, к примеру, чтобы он писал маленькие крючки. Это необходимо, чтобы ребенок имел представление, что такое ручка и тетрадь", - говорит она.

Кроме того, развитию ребенка способствует перерисовка разных картинок.

"Надо дать перерисовать простую картинку, чтобы ребенок точно также ее воспроизвел, это учит произвольной регуляции, то есть он должен делать не то что хочет, а то, что надо", - отметила психолог.

Немаловажно постепенно перестраивать режим ребенка, говорит Анжела Ладария.

"Ближе к учебному процессу ребенок должен ложиться спать раньше, постепенно доводить это время до 21:00, потому что ребенку нужно достаточно времени, чтобы отдохнуть. Это нужно делать постепенно, так как если он ложился в 12 часов ночи, вы его не заставите сразу ложиться раньше", - подчеркнула психолог.

Школьный возраст

В развитых странах Европы и в России золотым стандартом отправки ребенка в школу считается семилетний возраст, отмечает Михаил Григорьев.

"Основой этому, являются фундаментальные исследования в области психологии. Дошкольное детство, три - шесть лет, характеризуется тем, что ведущий тип деятельности у ребенка игровой. И самое страшное - это отбирать у ребенка период игры, потому что это не просто игра, а примерка неких социальных ролей", - сказал психолог.

В семь лет ведущий тип деятельности ребенка – учебный.

"Желание учиться - это одно, а вот способность обучаться - это другое. Очень часто одна из проблем, которую испытывают дети в первом классе, - это усталость, тогда родители могут подойти и сказать учителю, что ребенок устает, у него пропадает интерес", - подчеркнул он.

Поэтому специалист рекомендует родителям отдавать детей в школу в семь лет, при этом если они чувствуют, что ребенок уже готов к школе, но ему еще нет семи лет, то нужно обратиться к психологу, который определит, готов он к школе или нет.

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