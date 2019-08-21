Под напряжением: "Черноморэнерго" отрицает обвинения и наносит ответный "удар"

Гендиректор предприятия "Черноморэнерго" Аслан Басария ответил на обвинения председателя парламентской комиссии по расследованию в сфере электроэнергетики и деятельности РУП "Черноморэнерго" Алмаса Джапуа на пресс-конференции в среду 21 августа.

О том, в чем Басария и Джапуа обвиняют друг друга, какие доводы приводят, почему гендиректор "Черноморэнерго" решил обратиться в прокуратуру и СГБ и при чем тут Грузия, читайте в материале корреспондента Sputnik.

Бадри Есиава, Sputnik.

Руководитель парламентской комиссии по расследованию в сфере электроэнергетики и деятельности РУП "Черноморэнерго" Алмас Джапуа уже в статусе кандидата в президенты Абхазии провел 16 августа пресс-конференцию, где он выразил, по его словам, "особое мнение" о состоянии энергосистемы республики и обвинил в нарушениях бывшее и нынешнее руководство энергопредприятия.

По словам Джапуа, руководители были в сговоре с грузинскими энергетиками. Он утверждал, что часть абхазской доли электроэнергии, вырабатываемой ИнгурГЭС, негласно продается в Турцию и Россию.

Правда, Джапуа отметил, что парламентская комиссия еще не закончила свою работу и он не может говорить об окончательных результатах.

Кроме того, по данным Алмаса Джапуа, часть комплекса ИнгурГЭС не стоит на балансе Абхазии и объект находится под юрисдикцией Грузии, что противоречит Конституции Абхазии.

Ответная реакция

В среду 21 августа гендиректор "Черноморэнерго" Аслан Басария встретился с журналистами и высказался по каждому пункту обвинений со стороны председателя парламентской комиссии. Басария даже сделал публичное заявление в адрес прокуратуры и СГБ с требованием начать следствие.

Он объяснил это тем, что положение закона Республики Абхазия о "Парламентском расследовании" не препятствует передаче правоохранительным органам материалов, свидетельствующих о преступлении на любом этапе такого расследования. А вот уклонение от передачи сведений является ничем иным, как укрывательством.

"То есть у человека, оказывается, такие факты, и он дает нам возможность дальше работать?" - недоумевал Басария и добавил, что согласно УПК Абхазии, по сообщению о преступлении, распространенному в СМИ, должна быть проведена проверка.

"В связи с изложенным прошу органы прокуратуры и СГБ Абхазии считать данное заявление официальным. Требую немедленного возбуждения следственных действий в отношении озвученных обвинений с истребованием всей доказательной базы у озвученных лиц", - сказал он.

Детали обвинений

Басария назвал Алмаса Джапуа некомпетентным и обвинил его в том, что тот с помощью актуальных социальных тем занимается предвыборной агитацией.

Гендиректор "Черноморэнерго" объяснил, что создание комиссии, инициированное Джапуа, было связано с запретом майнинговых ферм на территории Абхазии в феврале 2019 года, а не с веерными отключениями.

Предприятие предоставило около 22 тысяч листов документации за период с 2005 года и не противодействовало расследованию, заверил Басария.

"По закону "О парламентском расследовании", нельзя привлекать иностранных специалистов, но в начале апреля к нам пришел председатель комиссии (Джапуа – ред.) вместе с экспертами из Армении, которых привлек он лично, и без каких-либо документов потребовал от нас доступ к объектам электроэнергетики и к нашим материалам. Для того чтобы впоследствии нам не сказали, что мы скрываем какую-то информацию, мы предоставили этот доступ, и эти специалисты посещали наши объекты в течение двух дней", - сообщил Басария.

По словам гендиректора, Алмас Джопуа сослался на то, что решение о привлечении иностранных специалистов было принято Контрольной палатой, которая на тот момент еще не подписала контракт с этими экспертами.

Согласно закону "О парламентском расследовании", во время парламентского расследования члены комиссии и привлеченные лица не вправе публично разглашать ход расследования и высказывать свое мнение по этой теме. За это могут исключить из состава комиссии.

© Sputnik / Бадри Есиава Пресс-конференция "Черноморэнерго"

Алмас Джапуа, по мнению главы "Черноморэнерго", ввел в заблуждение общественность, заявив, что итоговый доклад был принят на заседании комиссии.

"Мы обратились в Парламент с письмом и получили ответ: "Постановление о парламентском расследовании в сфере электроэнергетики и деятельности РУП "Черноморэнерго" не принималось, так как срок окончания работы комиссии 22 августа. Итоговый доклад о результатах расследования на своем заседании принят не был и, соответственно, не был включен в повестку дня ближайшей сессии Парламента Абхазии", - зачитал Басария.

Помимо этого, говорится в письме, на рабочем заседании Народного Собрания 19 августа депутату Джапуа было указано на недопустимые нарушения им положения закона Абхазии "О статусе депутата Парламента", закона "О парламентском расследовании" и регламента Народного Собрания.

Доля

Алмас Джапуа на пресс-конференции 16 августа заявил, что распределение энергии между Абхазией и Грузией, где республике выделено 40%, не соблюдается. Это утверждение прокомментировал на пресс-конференции в "Черноморэнерго" заслуженный энергетик Абхазии Юрий Кучуберия, который был заместителем директора предприятия в послевоенные годы и участвовал в переговорах с грузинской стороной.

Он напомнил, что изначально представители Грузии настаивали на абхазской доле не выше 24% от выработки гидроэлектростанции, абхазские энергетики требовали половину. В итоге сошлись на 40% для абхазской стороны и 60% для грузинской.

"Также мы поставили вопрос о том, что вся электроэнергия, которая будет идти в Абхазию, будет бесплатной. Они сказали, что должны согласовать этот момент, и на следующей встрече приняли все предложения, потому что у нас тоже были рычаги давления", - рассказал Кучуберия.

Все договоренности были в устной форме. Представители Грузии категорически отказались подписывать какой-либо документ.

ИнгурГЭС была введена в эксплуатацию в 1978 году. Плотина расположена на территории Грузии, а системы управления в Абхазии. Имущественная принадлежность комплекса, подчеркнул Аслан Басария, не зависит от того, стоит ли он на балансе "Черноморэнерго" или нет, ИнугрГЭС – государственная собственность, о чем гласит постановление Верховного Совета Абхазии от 1992 года.

"Если нам поручат поставить на наш баланс ИнгурГЭС, мы это сделаем. Но дело в том, что постановка на баланс несет за собой колоссальные расходы. Более того, нужно умудриться поставить на баланс имущество, которое без другого имущества, находящееся на территории Грузии, функционировать не может. По документам, абхазская сторона может это сделать, но вы знаете, какая у нас сложная ситуация в энергосистеме. У нас не хватает ресурсов эксплуатировать сетевой комплекс, не то что производственный", - пояснил Басария.

По его данным, только на заработную плату сотрудникам ГЭС уходит около 400 миллионов рублей, а капитальные вложения составляют от 500 до 800 миллионов рублей ежегодно. Такие расходы предприятие не осилит без поднятия тарифов за электроэнергию до 70-80 копеек за киловатт.

Документы и излишки

Гендиректор "Черноморэнерго" удивился тому, что председатель парламентской комиссии Джапуа апеллирует грузинскими документами. Басария признался, что в работе с грузинскими энергетиками никогда не интересовался тем, как у них оформлен комплекс ИнгурГЭС.

"Я хочу открыть "секрет" председателю комиссии. По Конституции и законам Грузии, вся территория Абхазии является ее собственностью. Имущество, которое находится в Абхазии, в рамках нашего законодательства – собственность Абхазии, но есть очень своеобразная система взаимодействия с грузинской стороной. С этим государством у нас не заключен даже договор о ненападении. Как вы считаете, они с нами заключат какой-либо договор? Это фактически признание. И для кого стало новостью, что ИнгурГЭС нет на балансе "Черноморэнерго"?" - сказал он.

Высказывания о том, что Басария встречался с бывшим министром энергетики Грузии Кахой Каладзе уже после его ухода с поста, гендиректор предприятия назвал прямой ложью.

Басария ответил на слова Алмаса Джапуа о том, что не вся электроэнергия, поступающая в республику, потребляется, а высоковольтная линия "Ачигвара", проходящая через всю Абхазию, не тупиковая и соединятся с российскими энергосистемами.

Указывая на карту на стене в своем кабинете руководитель "Черноморэнерго" показал, что линия "Ачигвара" начинается с перепадной станции ГЭС-1 в Гале и доходит до Ткуарчалской ГРЭС. Дальше она не идет, заверил Басария. Он также добавил, что у приграничных с Абхазией российских городов нет дефицита в электроэнергии и, соответственно, необходимости приобретения мощностей у Абхазии.

По поводу экспорта возможных излишков электроэнергии Басария сказал, что на переговорах с грузинской стороной этот вопрос обсуждался.

"Да, в очередной раз мы пытались найти новую модель взаимодействия, и заключалась она в следующем: у нас есть 40% доли от выработки, и в случае, если мы потребляем меньше этого значения, мы говорили о том, чтобы эту электроэнергию у нас приобрели, так как дарить никому ее не хотим. Там были рабочие документы, которыми мы обменивались. Документ грузинской стороны нас не устроил, в том числе и то, как в нем обозначается Абхазия", - отметил Басария.

Между тем, по словам руководителя "Черноморэнерго", у республики излишков электричества почти не бывает, и Абхазия зачастую превышает свой 40% лимит.

Отчеты

В течение десяти месяцев Контрольная палата Абхазии проверяла "Черноморэнерго". Отчет о проделанной работе был опубликован в СМИ во вторник 21 августа. После ознакомления с этим документом руководство предприятия составило возражение на акт проверки.

Аслан Басария сказал, что с небольшой частью выводов Контрольной палаты они согласны и признает, что определенные нарушения с их стороны существуют, но с основной частью не согласны.

В отчете Контрольной палаты указаны долги "Черноморэнерго" во внебюджетные фонды и по налогам. Эти цифры отражены в балансе предприятия, отметил Басария, а задолженности связаны с тем, что электроэнергия реализуется по заниженной стоимости и с большим количеством льготников – около восьми тысяч человек. В пересчете на деньги, только льготники потребляют электроэнергию на сумму в 53 миллиона рублей в год. Государство при этом не компенсирует потери.

За все шесть месяцев парламентского расследования представителей "Черноморэнерго" вызывали для беседы в Народное Собрание только один раз, когда эксперты представили свой отчет.

Самой интересной деталью во всей этой истории Басария назвал отчет специалистов из Армении, которые подтвердили опасения председателя парламентской комиссии Алмаса Джапуа и отразили это в выводах, состоящих из нескольких пунктов. Кроме того, добавил глава предприятия, отчет содержит ошибки. Там не были учтены две высоковольтные линии, но зато в него внесли линии, которые Абхазии не принадлежат и уходят в Грузию.

16 августа Алмас Джапуа заявил о том, что некоторые люди из числа высшего руководства Абхазии входят в состав совета директоров "ИнгурГЭС". Аслан Басария ответил, что не знает, о чем говорит председатель парламентской комиссии. Предприятие запросило документы об этом у Грузии, в которых абхазских фамилий не оказалось.

Басария также рассказал, что 27 июля 2019 года СГБ Абхазии передали копии уставных документов о грузинском Обществе с ограниченной ответственностью "ИнгуриГЭС". Письмо об этом от службы Госбезопасности Абхазии Басария предъявил журналистам на пресс-конференции. Он также предоставил копии этих учредительных документов, в которых единственным учредителем гидроэлектростанции указано грузинское государство.

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