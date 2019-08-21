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Прогноз погоды в Абхазии на четверг 22 августа

© Foto / Andy Atkins
В Абхазии
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Темы:
Погода в Абхазии-2019 (187)
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В четверг 22 августа погоду в Абхазии будет определять теплый сектор южного циклона, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета республики по экологии и охране природы.

СУХУМ, 21 авг — Sputnik. В четверг 22 августа в Абхазии ожидается переменная облачность, ночью и утром местами туман, вечером из-за небольших перепадов температуры воздуха и атмосферного давления, возможен кратковременный дождь, дождь с грозой, сообщают абхазские синоптики.

Атмосферное давление пониженное.

Ветер от одного до шести метров в секунду.

Температура воздуха ночью +19 +24°С, днем +25 +30°С.

Температура морской воды +26°С.

Волнение морской воды от одного до двух баллов.

Относительная влажность воздуха 60-90%.

Темы:
Погода в Абхазии-2019 (187)
Теги:
погода в Абхазии


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