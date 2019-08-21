Прогноз погоды в Абхазии на четверг 22 августа

СУХУМ, 21 авг — Sputnik. В четверг 22 августа в Абхазии ожидается переменная облачность, ночью и утром местами туман, вечером из-за небольших перепадов температуры воздуха и атмосферного давления, возможен кратковременный дождь, дождь с грозой, сообщают абхазские синоптики.
Атмосферное давление пониженное.
Ветер от одного до шести метров в секунду.
Температура воздуха ночью +19 +24°С, днем +25 +30°С.
Температура морской воды +26°С.
Волнение морской воды от одного до двух баллов.
Относительная влажность воздуха 60-90%.