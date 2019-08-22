"Олицетворение нашей жизни": вспоминая Бочу Аджинджал

О жизни и творчестве известного абхазского поэта, искусствоведа, общественного деятеля Бочи Аджинджал в интервью Sputnik рассказал поэт Геннадий Аламиа.

Sputnik.

Талантливый от природы

Боча Аджинджал сочетал в себе лучшие человеческие качества и творческий талант от природы, все, кто хоть раз общался с ним, вспоминают его теплыми словами, рассказывает о своем давнем друге Геннадий Аламиа.

Родился Боча Аджинджал 28 января 1937 года. В 1957 году окончил ткуарчалскую среднюю школу №1. В 1960 году он поступил в педагогический институт имени А. М. Горького в Сухуме. Одновременно работал в Сухумском экскурсионном бюро.

"Вокруг меня образовалась пустота в связи с утратой близких друзей. Я потерял близких людей, которых невозможно заменить, их количество пополнил и Боча. Все, кто знал его, понимают, каким он был", - говорит Геннадий Аламиа.

Боча Аджинджал был человеком, который думал о будущем своей родины и делал все, что в силах, чтобы она развивалась, отмечает он. Аджинджал, будучи искусствоведом, в разные годы работал в Сухумском художественном училище, в Министерстве культуры, корреспондентом культурного отдела газеты "Аԥсны ҟаԥшь" ("Красная Абхазия" – ред.), в Союзе художников Абхазии.

"Он олицетворение нашей жизни, нашей действительности, Боча как творческая личность, как друг был неповторим", - вспоминает Геннадий Аламиа.

С 1976 года Боча Аджинджал работал в Абхазском институте гуманитарных исследований, был научным сотрудником отдела литературы и истории, подготовил две монографии к изданию, однако во время Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов работы были сожжены грузинскими военными.

В 1978 году он выпустил альбом, посвященный первому абхазскому художнику-графику, живописцу, сценографу, искусствоведу и художественному критику Александру Константиновичу Чачба-Шервашидзе. В 1985 году вышла его книга о Чачба-Шервашидзе.

"То, насколько он знал искусство, невозможно передать словами, Боча был в курсе всех деталей, которые касаются искусства, в целом абхазского творчества", - подчеркнул Аламиа.

Ученый и поэт

Помимо научных статей об абхазском искусстве, Боча Аджинджал - автор сборников стихотворений на абхазском языке.

В 1993 году в Санкт-Петербурге, куда переехал жить Боча Аджинджал, он создал абхазское общество "Апсны".

"Боча Аджинджал был частью Абхазии, несмотря на то, что жил далеко от нее, он всегда участвовал в жизни республики. Я с глубокой горечью воспринял весть о его смерти, все должны знать о том, что Абхазия потеряла значительную личность. Мы все гости этого мира, если за жизнь мы смогли сделать что-то полезное для своего народа, то остаемся в памяти людей, Боча Аджинджал именно тот человек, который многое оставил после себя", - сказал Геннадий Аламиа.

Боча Аджинджал - член Союза журналистов России и Республики Абхазия, Ассоциации писателей Республики Абхазия, Ассоциации искусствоведов, Союза художников Республики Абхазия, заслуженный работник культуры Республики Абхазия, академик Петровской Академии наук и искусств, член союза писателей "Многонациональный Санкт-Петербург", почетный председатель Санкт-Петербургского Абхазского общества "Апсны.

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