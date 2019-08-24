Делегация Совфеда России почтила память двух президентов Абхазии

Более 50 международных наблюдателей будут следить за ходом голосования на выборах президента Республики Абхазия.

СУХУМ, 24 авг – Sputnik, Бадри Есиава. Делегация Совета Федерации России посетила могилы президентов Абхазии Владислава Ардзинба в селе Нижняя Эшера и Сергея Багапш в селе Джгерда в субботу 24 августа.

"Мне не довелось знать Владислава Григорьевича, но Сергея Васильевича я знал. Я хочу сказать, что они те президенты, которые работали на интересы Абхазии до последнего вздоха", - рассказал в студии радио Sputnik Абхазия член комитета Совета Федерации по международным делам Алексей Кондратьев.

Он добавил, что имена первых двух президентов республики стали нарицательными и символизирующими ответственность перед своим народом.

© Sputnik / Томас Тхайцук Члены Совфеда по международным делам посетили могилы двух президентом Абхазии

"Для нас крайне важно, чтобы наш братский народ Абхазии под управлением таких президентов с долей доверия, ответственности, понимая, что за их спинами судьба каждого человека, сделали Абхазию той страной души, которую столько лет ждали жители республики", - сказал Кондратьев.

Российские сенаторы выступят наблюдателями на президентских выборах в Абхазии, которые пройдут в воскресенье 25 августа. Всего мониторить выборыв республике будут 50 международных наблюдателей. Это представители России, Южной Осетии, Нагорного Карабаха, Приднестровья Донецкой и Луганской народных республик, Германии и Китая.

© Sputnik / Томас Тхайцук Члены Совфеда по международным делам посетили могилы двух президентом Абхазии

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Работу по подготовке к выборам в Абхазии Кондратьев оценил, как масштабную и скрупулезную. Благодаря открытию Международного пресс-центра ЦИК страны, Абхазия открыта и транспарантная, что говорит о ее готовности продемонстрировать свой демократический выбор, о ее самостоятельности и суверенитете, подчеркнул он.