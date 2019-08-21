Лабахуа: впервые наблюдать за выборами в Абхазии будут представители ФРГ и Китая

В интервью радио Sputnik пресс-секретарь ЦИК республики Елена Лабахуа рассказала, какие страны пришлют своих наблюдателей на выборы президента Абхазии.

По предварительным данным, на выборы президента Абхазии приедут около 60 наблюдателей, сообщила Sputnik пресс-секретарь Центральной избирательной комиссии Абхазии Елена Лабахуа.

"Как обычно, в качестве наблюдателей в Абхазию приедут представители ДНР, ЛНР, Карабаха, Северной Осетии, Приднестровья. Интересно, что впервые в Абхазии на выборах будут представители Китая и ФРГ", - добавила она.

Больше всего наблюдателей ожидается из России, отметила Лабахуа.

Выборы президента Абхазии пройдут 25 августа 2019 года. Президент Абхазии избирается сроком на пять лет.

Полную версию интервью с Еленой Лабахуа слушайте в эфире радио Sputnik Абхазия в 18 часов 30 минут.

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