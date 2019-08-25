Гарри Аршба: нарушений правопорядка на избирательных участках не зарегистрировано

Более 700 сотрудник Министерства внутренних дел обеспечивают правопорядок в день выборов президента Абхазии.

СУХУМ, 25 авг – Sputnik, Бадри Есиава. Нарушений правопорядка на избирательных участках в Абхазии к 14:00 воскресенья 25 августа не зарегистрировано, сказал в Международном пресс-центре ЦИК Абхазии глава МВД республики Гарри Аршба.

"С 24 августа Министерство внутренних дел переведено на усиленный режим несения службы. В период проведения выборов президента Абхазии личный состав МВД обеспечивают порядок и безопасность граждан на 37 округах и 152 избирательных участках. В районах, приближенных к избирательным участка увеличена плотность патрульных нарядов",- рассказал Аршба.

Он добавил, что органы Внутренних дел взяли под контроль круглосуточную охрану все избирательные участки.

Кроме того, Гарри Аршба, отвечая на вопрос, за кого он проголосовал, заявил, что "за стабильность, законность и будущее Абхазии".

Гарри Аршба рассказал, за что проголосовал на выборах президента Абхазии pic.twitter.com/mmw1hMbrxt — Sputnik Абхазия - Прямые трансляции (@SputnikAbkh) 25 августа 2019 г.

К 12 часам дня пресс-секретарь ЦИК Абхазии Елена Лабахуа сообщила, что на выборах президента Абхазии проголосовало 19,2% избирателей - 23 тысячи 442 человека.

Общее количество избирателей - 121 тысяча 627 человек, в дополнительные списки включены 2702 избирателя.

Участки для голосования открылись в 8:00 по местному времени и будут работать до 20:00. Всего в Абхазии насчитывается 152 избирательных участка в 35 избирательных округах. Два избирательных участка открылись в России: в Москве и Черкесске. Избирательный участок в Стамбуле открыт не был.

Президентом может стать гражданин Абхазии абхазской национальности, свободно владеющий государственным языком, не моложе 35 и не старше 65 лет, обладающий избирательным правом. Одно и то же лицо может быть главой государства не более двух сроков подряд. Одновременно с главой Абхазии избирается вице-президент.

Правом голоса обладают все граждане Абхазии, достигшие совершеннолетия и обменявшие старые образцы внутреннего паспорта на новые.

На заседании Парламента 4 апреля 2019 года, депутаты внесли изменения в процедуру голосования на выборах. Согласно законопроекту, принятому на сессии Парламента во втором и окончательном чтении, отменены маркировка пальца во время голосования и метод вычеркивания из бюллетеней кандидатов, теперь нужно будет ставить галочки напротив имени кандидата, за которого голосуешь. В бюллетенях указаны фамилии девяти кандидатов, а также графа "против всех".

Победителем голосования становится кандидат, набравший 50% и один голос от общего количества проголосовавших. Если в бюллетень было включено более двух кандидатов и ни один из них не был избран, ЦИК назначает повторное голосование по двум кандидатам, получившим наибольшее число голосов. Второй тур проводится не позднее, чем в двухнедельный срок.

Избранным главой государства считается кандидат, получивший во втором туре наибольшее число голосов избирателей - не менее 25 процентов граждан, внесенных в списки избирателей. Если во втором туре ни один кандидат не был избран, ЦИК назначает повторные выборы.

Читайте также: