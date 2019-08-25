Выборы президента Абхазии: что известно на данный момент

Голосование на выборах президента Абхазии началось в 08:00 в воскресенье 25 августа, более 50 международных наблюдателей будут следить за ходом голосования на выборах президента Республики Абхазия

Sputnik

Избирательные участки

В республике открылись 152 избирательных участка в 35 избирательных округах, они будут работать с 8:00 до 20:00. Также были открыты участки в Москве и Черкесске.

Участок для голосования не открылся в Стамбуле. В 8:35 глава ЦИК Абхазии Тамаз Гогия на брифинге с журналистами в международном пресс-центре сообщил о том, что не обладает информацией об открытии избирательного участка в Турции.

Полномочный представитель Абхазии в Турции Вадим Харазия сообщил Sputnik, что участок официально не открыт. Он отметил, что избирательная комиссия не приняла у представителя ЦИК бюллетени и печати.

"Комиссия не приняла у него ни бюллетени, ни печати. Он зафиксировал, сфотографировал, и все, мы разошлись. О том, как представитель ЦИКа будет докладывать, я не знаю. Участок в Стамбуле закрыт", – отметил Харазия.

Избирательный участок открылся и в самом отдаленном селе в Абхазии, в Псху, где проголосовать смогут около 80 граждан республики.

Как сообщил глава села Даниил Зухба, выборы проходят в штатном режиме.

"Вчера в село поднялась машина, повезли сотрудников Сухумского района, представителей СГБ и милиции. Повезли протоколы, сегодня с утра открылся избирательный участок", - подчеркнул он.

На избирательный участок в село Псху поехали наблюдатели от кандидатов в президенты Рауля Хаджимба, Леонида Дзапшба и Алхаса Квициния.

Граждане Абхазии активно голосуют

Избиратели в Абхазии активно голосуют. По данным председателя ЦИК Тамаза Гогия, на 09:15 было зарегистрировано 459 человек, которые могут принимать участие по удостоверениям на право голосования. Такие удостоверения предоставляются избирателям, у которых в паспортах образца 2016 года не указана прописка.

"Удостоверение на право голосования выдается членами избирательной комиссии, в том числе и в день голосования. На этот момент по удостоверениям будут голосовать 459 человек", - уточнил Тамаз Гогия.

Кандидаты в президенты

В 09:00 утра на участок № 2, расположенный в здании Сухумской школы № 14 проголосовал действующий глава государства и кандидат в президенты Рауль Хаджимба.

"Чтобы ни было, главное, чтобы мы прошли этот этап достойно. Я не сомневаюсь, что народ выберет мирное, спокойное будущее. Нам нужно развиваться", – сказал он журналистам.

Уже проголосовали кандидаты Артур Анкваб, Шамиль Адзынба и Астамур Тарба.

Кандидат Астамур Тарба отметил, что пришел на выборы в хорошем настроении, самое главное, чтобы у всех людей было душевное спокойствие и уверенность в завтрашнем дне.

Кандидат в президенты Леонид Дзапшба проголосовал на выборах президента Абхазии на избирательном участке в Сухумской средней школе №9, передает с места события корреспондент Sputnik.

"Настроение - праздник, народ делает свой выбор на будущее", - сказал Леонид Дзапшба.



Фотографировать нельзя

Члены избирательной комиссии следят за соблюдением законодательства и не разрешают фотографировать заполненные бюллетени.

Женщина сфотографировала бюллетень после того, как заполнила (14-я школа участок 2 округ №5), глава избирательного участка тут же заметила нарушение и попросила избирательницу удалить фото, передает корреспондент Sputnik. Такой же инцидент произошел и на участке по улице Дзидзариа.

Международные наблюдатели

Более 50 международных наблюдателей следят за ходом голосования на выборах президента Республики Абхазия.

Международные наблюдатели от Госдумы России проверяют работу участков. Наблюдатель от Госдумы Владимир Катенев рассказал корреспонденту Sputnik, что выборы проходят в спокойной рабочей обстановке.