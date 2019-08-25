Выборы президента Абхазии состоялись: явка избирателей составила более 56%

СУХУМ, 25 авг – Sputnik. Явка по окончании голосования на выборах президента Абхазии составила 56%, выборы президента Абхазии признаны состоявшимися, заявили в ЦИК республики.

Данные еще не окончательные, отметил председатель ЦИК Тамаз Гогия.

"Полных данных пока нет, из полученных данных парок составляет более 56%", - сказал председатель Центральной избирательной комиссии Абхазии.

На пост главы республики претендуют девять кандидатов: Рауль Хаджимба, Алхас Квициния, Олег Аршба, Астамур Тарба, Алмас Джапуа, Леонид Дзапшба, Шамиль Адзынба, Астамур Какалия, Артур Анкваб.

Президентом может стать гражданин Абхазии абхазской национальности, свободно владеющий государственным языком, не моложе 35 и не старше 65 лет, обладающий избирательным правом. Одно и то же лицо может быть главой государства не более двух сроков подряд. Одновременно с главой Абхазии избирается вице-президент.

Правом голоса обладают все граждане Абхазии, достигшие совершеннолетия и обменявшие старые образцы внутреннего паспорта на новые.

Победителем голосования становится кандидат, набравший 50% и один голос от общего количества проголосовавших. Если в бюллетень было включено более двух кандидатов и ни один из них не был избран, ЦИК назначает повторное голосование по двум кандидатам, получившим наибольшее число голосов. Второй тур проводится не позднее, чем в двухнедельный срок.

Избранным главой государства считается кандидат, получивший во втором туре наибольшее число голосов избирателей - не менее 25 процентов граждан, внесенных в списки избирателей. Если во втором туре ни один кандидат не был избран, ЦИК назначает повторные выборы.