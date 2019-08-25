МВД продолжает охрану избирательных участков

СУХУМ, 25 авг- Sputnik, Бадрак Авидзба. Нарушений правопорядка на избирательных участках во время голосования на выборах президента Абхазии не зарегистрировано, заявил министр внутренних дел Абхазии Гарри Аршба.

"За время посещения гражданами избирательных участков в дежурные части городских, районных отделов, управлений органов внутренних дел информации о нарушении общественного порядка не поступало. Сейчас работают выборные комиссии, проводят подсчет голосов, сотрудники милиции несут службу по охране общественного порядка", - сказал министр.

Обеспечивают общественный порядок в республике 700 сотрудников МВД, проинформировал он.

Первый заместитель генпрокурора Абхазии Георгий Аршба отметил, что органы прокуратуры на период поведения голосования осуществляли надзор по соблюдению законодательства о выборах президента.

По предварительным данным, заявлений о нарушении законодательства, регулирующего выборы президента Абхазии не поступало.

На пост главы республики претендуют девять кандидатов: Рауль Хаджимба, Алхас Квициния, Олег Аршба, Астамур Тарба, Алмас Джапуа, Леонид Дзапшба, Шамиль Адзынба, Астамур Какалия, Артур Анкваб.

Президентом может стать гражданин Абхазии абхазской национальности, свободно владеющий государственным языком, не моложе 35 и не старше 65 лет, обладающий избирательным правом. Одно и то же лицо может быть главой государства не более двух сроков подряд. Одновременно с главой Абхазии избирается вице-президент.

Правом голоса обладают все граждане Абхазии, достигшие совершеннолетия и обменявшие старые образцы внутреннего паспорта на новые.

Победителем голосования становится кандидат, набравший 50% и один голос от общего количества проголосовавших. Если в бюллетень было включено более двух кандидатов и ни один из них не был избран, ЦИК назначает повторное голосование по двум кандидатам, получившим наибольшее число голосов. Второй тур проводится не позднее, чем в двухнедельный срок.

Избранным главой государства считается кандидат, получивший во втором туре наибольшее число голосов избирателей - не менее 25 процентов граждан, внесенных в списки избирателей. Если во втором туре ни один кандидат не был избран, ЦИК назначает повторные выборы.