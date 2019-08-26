Первые итоги и второй тур: как прошли выборы главы Абхазии

О том, как прошли выборы президента Абхазии, что известно о лидерах гонки и когда состоится второй тур голосования, читайте в материале Sputnik.

В Абхазии прошел первый тур президентских выборов. Выборы признаны состоявшимися. Так как ни один кандидат не смог набрать нужное количество голосов избирателей, назначен второй тур.

Бадрак Авидзба, Sputnik

Итоги первого тура

Согласно результатам в первом туре выборов, Рауль Хаджимба набрал 23,85% голосов, Алхас Квициния 21,97%. Несмотря на то, что окончательные итоги голосования объявят через три дня, во второй тур уже точно выходят эти два кандидата.

Команда кандидата в президенты Абхазии Олега Аршба, показавшего третий результат в первом туре (21,6% голосов), уже признала выход Алхаса Квициния во второй тур выборов главы государства.

На пост главы республики также претендовали: Астамур Тарба - 6,6%, Алмас Джапуа - 2%, Леонид Дзапшба - 5,7%, Шамиль Адзынба - 4,14%, Артур Анкваб - 1,60%, Астамур Какалия - 0,97%.

Явка в первом туре составила 66,55%, в выборах приняли участие 86 тысяч 138 избирателей. Согласно абхазскому законодательству, ЦИК признает выборы состоявшимися, если в голосовании приняли участие более половины избирателей, внесенных в списки избирателей. Общее количество избирателей на выборах -121 тысяча 627 человек, в дополнительные списки были включены 2702 избирателя.

Выборы прошли на 152 участках в Абхазии, еще два участка были открыты в Москве и Черкесске. Выборы в Стамбуле не состоялись, участок не был открыт.

Второй тур

Поскольку ни один кандидат не смог набрать нужное количество голосов избирателей, на выборах президента Абхазии назначен второй тур.

Согласно абхазскому законодательству, если в бюллетень было включено более двух кандидатов и ни один из них не был избран в первом туре, набрав 50% и один голос от общего числа проголосовавших, ЦИК назначает повторное голосование по двум кандидатам, которые получили наибольшее число голосов.

Второй тур выборов состоится в воскресенье, 8 сентября.

Председатель Центризбиркома Абхазии Тамаз Гогия сообщил, что в Стамбуле голосование во втором туре выборов президента Абхазии проводиться не будет.

Избирательный бюджет

По словам председателя ЦИК Абхазии, на организацию выборов президента было потрачено почти 18 миллионов рублей.

"На проведение выборов президента Абхазии изначально было предусмотрено 15 миллионов рублей. В связи с нововведениями в нашем законодательстве, после утверждения бюджета из резервного фонда президента выделили еще два миллиона 730 тысяч рублей, и общая сумма составила 17 миллионов 730 тысяч рублей", - сообщил Тамаз Гогия.

Он добавил, что в организации Международного пресс-центра с 2009 года помощь всегда оказывала Российская Федерация. В 2019 году Абхазия справилась своими силами, но техническую и физическую помощь оказали коллеги из Южной Осетии.

Нарушений нет

Правопорядок на выборах президента Абхазии обеспечивали более 700 сотрудников милиции.

Министр внутренних дел Абхазии Гарри Аршба сообщил о том, что в день выборов на избирательных участках во время голосования нарушений правопорядка выявлено не было.

В день выборов президента было совершено два преступления – ограбление в районе рынка в Сухуме и в Новом районе столицы был задержан человек с десятью граммами марихуаны.

Как сообщил председатель ЦИК Абхазии сТамаз Гогия, в селе Баслата Сухумского района препятствовали вывозу выносной урны. Серьезных нарушений, повлиявших бы на ход выборов, ЦИК не зафиксировал.

Международные наблюдатели

За выборами президента Абхазии следили более 60 международных наблюдателей из России, Южной Осетии, Луганской и Донецкой народной республики, Венесуэлы, Германии и Китая.

Все они отмечали: серьезных нарушений на выборах в Абхазии не зафиксировано.

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