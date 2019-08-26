Одиночество и азарт: как иностранные журналисты работали на выборах главы Абхазии

О том, как отработали зарубежные журналисты главное политическое событие в Абхазии, почему одной из них одиноко и почему не оправдались ожидания обозревателя из Южной Осетии, читайте в материале Sputnik.

Бадри Есиава, Сария Кварацхелия, Sputnik

И снова в бой



Съемочная группа "Первого канала" России посетила пять избирательных участков в Абхазии в день голосования. По словам репортера этой телекомпании Елены Евтяковой, выборы в республике были организованы хорошо, но их смутило отсутствие шторок в кабинках для голосования. Российским журналистам объяснили, что это вынужденная мера, чтобы избиратели не пытались сфотографировать свой бюллетень, что запрещено.

Самым сложным испытанием для Елены на выборах в Абхазии была жаркая погода. К вечеру стало прохладнее, но тогда начали поступать первые данные с избирательных округов, а вместе с ними повышался политический градус.

"Меня порадовало, что за ночь никаких серьезных инцидентов не произошло. В целом, все проходит достаточно спокойно, в рамках демократии", - рассказала российская журналистка.

© Sputnik Корреспондент "Первого канала" Елена Евтякова

Елена добавила, что ночь подсчета голосов выдалась напряженной, но рано утром она все же нашла время сходить на море и помочить ноги. "Выдохнула и снова в бой", - поделилась она.

"Очарование с легким трэшем"

Дмитрий из РИА Новости уже сбился со счета, сколько раз по работе бывал в Абхазии, но президентские выборы он освещал впервые. Журналист поделился своими впечатлениями от них.

"Почему-то получается так, что в таких небольших республиках, как Абхазия и Южной Осетия выборы интереснее проходят, чем в России. Когда я узнал, что кандидат от оппозиции Аслан Бжания не будет участвовать в предвыборной гонке, появились незнакомые мне раньше фамилии. Я подумал, что судьба выборов уже решена, но посмотрев дебаты, понял, что у кандидатов достаточно серьезные намерения, и они сами по себе интересные личности. До последнего сохраняется интрига ", - сказал Дмитрий.

Дмитрий признался, что любит Абхазию, в том числе за ее "очарование с легким трэшем". Под "трэшем" он подразумевает разрушенные войной здания, которые, в какой-то степени, ему тоже нравятся. Единственное, чем он остался недоволен на этот раз – это ограниченное время на завтрак в гостинице, где он остановился, и бродячие собаки на улице, которых Дмитрий побаивается.

За день до выборов в Сухуме открылся Международный пресс-центр ЦИК республики, где работали десятки местных и иностранных журналистов. В МПЦ Дмитрию было комфортно, и ему понравилось, что там был скоростной вай-фай и были созданы все необходимые условия для работы, если не брать в счет проблемы с кондиционерами.

Абхазское общество разбирается в политике и интересуется ею, такими наблюдениями поделился журналист. Ему также импонирует реакция кандидатов, которые не сумели выйти во второй тур предвыборной гонки. С одним из претендентов на пост вице-президента страны, который признал победу оппонентов, Дмитрию удалось пообщаться лично.

"Думал, что все будет пожестче"

Политический обозреватель Государственного телевидения Южной Осетии Алан Тибилов впервые в Абхазии. Журналист признался, что ожидал большего накала страстей в день выборов.

"Я думал, что все будет пожестче, митинги и тому подобное. В действительности все прошло довольно демократично. Мне удалось побывать в студии, где проходили дебаты кандидатов. Естественно, без взаимных упреков не обошлось, но мне было приятно слышать, что почти все кандидаты говорили о своих программах, как и должно быть", - отметил Тибилов.

Югоосетинский журналист также обратил внимание на активность избирателей. На самих участках, по его наблюдениям, все было организовано на высоком уровне.

Что касается Международного пресс-центра, где СМИ может получать самую актуальную информацию и пообщаться с наблюдателями, чиновниками, Тибилов считает эту площадку важной составляющей президентских выборов.

"Уже два репортажа из Абхазии вышли на нашем телевидении. В интернете их посмотрело более одной тысячи человек. Мы также поделились информацией о ходе выборов с агентством Sputnik Южная Осетия. Честно говоря, я не думал, что у нас в стране вызовут такой интерес эти новости", - сказал Тибилов.

Алан вместе с коллегами остановился в Сухуме, каждое утро они ходят на море. Недолгое купание в прохладной воде помогает им зарядиться энергией на весь день.

Журналист и море

Светлана Орлик уже почти местная в Абхазии. Она была командирована из Москвы от РИА Новости четыре месяца назад. В республике ей нравится то, что она может сесть в ближайшем кафе на набережной, заказать любимый апельсиновый компот и спокойно отписать новость с события.

"Я очень люблю солнце, горы и море. Абхазия для меня - идеальное место для работы", - поделилась Светлана.

© Sputnik Корреспондент «РИА Новости» Светлана Орлик

Журналистку из Москвы в Стране души огорчает только один фактор – это то, что живет она в республике одна, без родственников. Порой, призналась она, ей бывает немного одиноко.

Она добавила, что за четыре месяца в Абхазии ей удалось подружиться со многими коллегами. Несмотря на жесткую конкуренцию в работе, местные журналисты всегда готовы прийти ей на помощь, что в России, по ее словам, не часто встретишь.

Следить за тем, как прошел первый тур президентских выборов и предвыборная гонка Светлане было очень интересно.

"Есть очень много непредсказуемых моментов. Нельзя сказать, что все идет по плану, по графику. Работа-приключение, есть некий азарт", - сказала Орлик.

Выборы президента Абхазии состоялись в воскресенье 25 августа, и по результатам голосования во второй тур вышли Рауль Хаджимба и Алхас Квициния.

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