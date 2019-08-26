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Первый тайм отыграли: мнения кандидатов, покинувших президентскую гонку

© Sputnik / Кирилл Каллиников
В Абхазии
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Темы:
Выборы президента Абхазии — 2019 (154)
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В Абхазии прошел первый тур президентских выборов. Второй, по предварительным данным, состоится 8 сентября. О том, как приняли итоги голосования выбывшие кандидаты и какие планы они строят на будущее, читайте в материале Sputnik.

Выборы президента проходят в Абхазии в шестой раз. Впервые такое рекордное количество кандидатов – девять человек – и впервые будет второй тур, в который вышли действующий президент Рауль Хаджимба (23,85 % голосов) и оппозиционный лидер Алхас Квициния (21,97% голосов).

Сария Кварацхелия, Sputnik

С уважением к выбору народа

От Алхаса Квициния Олег Аршба отстал всего на 226 голосов, получив 21,6%, но "бронза" не дает выход в финал. Аршба не расстроился, по крайней мере, не показал вида.

© Sputnik / Томас Тхайцук
Выборы в Абхазии: все еще впереди

"Мы согласны с результатами. Вчера, по окончании подсчетов, звонил Алхасу Квициния и поздравлял его с выходом во второй тур", – заявил он.

На четвертой строчке с 6,6% голосов оказался Астамур Тарба. Кандидат не опротестовывает итоги голосования и считает, что выбор народа нужно уважать.

Того же мнения придерживаются Леонид Дзапшба (5,7% голосов) и Шамиль Адзынба (4,14% голосов), они заняли пятое и шестое места соответственно.

"Кого выбрали, сами посмотрят. В целом с итогами выборов согласен. А нарушения, которые были, нигде не зафиксировали. О чем говорить? Не вижу проблем", – заявил Дзапшба.

Алмас Джапуа, набравший 2% голосов и разместившийся на седьмом месте, обратил внимание на нарушения, допущенные во время голосования, но признал, что они не могли повлиять на исход.

"Другое дело, что и административный ресурс был задействован, шел активный подкуп избирателей. Но я не считаю, что в нашей ситуации нужно оспаривать итоги первого тура. Не думаю, что это действенный способ. Наоборот, это дополнительно накалит и так сложную ситуацию. Скорее всего, мы не будем оспаривать итоги выборов, даже при том, что считаем, что были нарушения", – сказал Джапуа.

© Sputnik / Илья Питалев
Первые итоги и второй тур: как прошли выборы главы Абхазии

Артур Анкваб, который оказался на предпоследней строчке с 1,6 % голосов, пока не комментирует итоги своей кампании.

Астамур Какалия, который замыкает "турнирную таблицу", не дотянув до 1%, связывает свою неудачу с предвзятостью журналистов.

"Позиция СМИ говорить с одними кандидатами, а с другими нет, не снимать их, не озвучивать их программу, а давать прерогативу действующей власти или экс-власти и привела к таким результатам", – считает он.

Кого поддержат выбывшие

Первый тур завершился. Но впереди второй тур. Обычно выбывшие из гонки кандидаты примыкают к команде лидеров, но не всегда. Астамур Тарба, Алмас Джапуа и Леонид Дзапшба на этот момент отказываются поддерживать кого-либо из лидеров. 

Команда Олега Аршба пока не определилась, как будет выстраивать свои отношения с прошедшими во второй тур кандидатами.

"Как мы будем строить свои отношения, мы решим уже завтра. Пока нет определенного решения. Завтра будем обсуждать в штабе, как будем выстраивать свою дальнейшую политическую деятельность", – объяснил Олег Аршба. 

Кандидат Шамиль Адзынба еще не решил на чью сторону встанет, но точно знает, кого не поддержит во втором туре.

© Sputnik / Томас Тхайцук
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"Я говорил ранее, что есть два политика, которых я никогда не поддержу. Это Рауль Хаджимба и Александр Анкваб. Хаджимба я точно не поддержу. Когда уже ЦИК опубликует официальную информацию по итогам выборов, мы после этого будем со штабом думать, какие будут наши решения", – заявил он.

Оставаться или нет

Большинство кандидатов в президенты остаются в политике. Алмас Джапуа планирует продолжить работу.

"Думаю, речь идет не о том, что я выпадаю из политической жизни страны, а напротив, мы в разы станем активнее", – заверил он.

Леонид Дзапшба тоже не намерен покидать политическую сцену.

"У меня очень шикарные планы в ближайшее время. Остаюсь в политике. У меня за спиной партия. Я кандидат в президенты, который набрал неплохие результаты. Я еще буду влиять на эту политику", – подчеркнул он.

Не собирается останавливаться и Астамур Какалия.

© Sputnik / Томас Тхайцук
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"Когда утихнут все пиар-агенты, когда усталые "таскатели" избирателей утомятся, когда рвачи передерутся за кресла, наши идеи окрепнут и наши ряды умножатся. На самом деле нет шансов у тех, кто выступает против наших идей. Мы заставим считаться с нашим мнением любую элиту и отстоим свои права даже в численном меньшинстве", – заявил он на своей страничке в Facebook.

Олег Аршба пока затруднился конкретизировать свою дальнейшую политическую деятельность.

"Наша работа не была заточена на каком-то конкретном лидере. Мы собрались командой и приняли решение баллотироваться. Как будет в дальнейшем развиваться наша политическая работа, мы завтра будем решать в штабе. Чем мы будем заниматься в дальнейшем, пока сложно сказать", – признался он.

Шамиль Адзынба хочет для начала отдохнуть.

"Сейчас точно могу сказать, что надо отдохнуть, а дальше жизнь покажет", – сказал он.

Астамур Тарба предпочел пока планами не делиться.

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Темы:
Выборы президента Абхазии — 2019 (154)
Теги:
Астамур Какалия, Алмас Джапуа, Олег Аршба, Артур Анкваб, Леонид Дзапшба, Астамур Тарба, Шамиль Адзынба, выборы президента Абхазии, выборы


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