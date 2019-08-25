Выбрать главу: как в Абхазии проходит голосование на выборах президента

Выборы президента Абхазии проходят в воскресенье 25 августа на 152 избирательных участках, а также в Москве и Черкесске. К 18:00 явка избирателей составила 48,48 процентов.

Избирательные участки в Абхазии открылись в 8:00 утра и будут работать до 20:00.

С утра явка избирателей была активной, на некоторых избирательных участках в Сухуме даже наблюдались очереди.

На этих выборах в избирательных бюллетенях нет полной биографии кандидатов в президенты и вице-президенты, но информация и фото кандидатов вывешены на каждом участке.

Изменения коснулись и самого процесса голосования: отменены маркировка пальца во время голосования и метод вычеркивания из бюллетеней кандидатов, теперь нужно будет ставить галочки напротив имени кандидата, за которого голосуешь. В бюллетенях указаны фамилии девяти кандидатов, а также графа "против всех".

Отменена маркировка пальца проголосовавших, в паспорте гражданина снова ставят специальный избирательный штамп.

Правом голоса обладают только граждане Абхазии, достигшие 18 лет и успевшие обменять внутренний паспорт на паспорт нового образца. Общее количество избирателей - 121 тысяча 627 человек, в дополнительные списки включены 2702 избирателя.

Свой гражданский долг выполнили и кандидаты в президенты Абхазии. В первой половине дня все девять кандидатов пришли на избирательные участки и сделали свой выбор. Кандидаты отметили, что пришли на выборы в отличном настроении и надеются, что народ сделает правильный выбор во благо своей родине.

За процессом выбора главы государства в Абхазии следят более 60 международных наблюдателей из России, Южной Осетии, Луганской народной республики, Германии, Австрии и других стран.