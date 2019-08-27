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"Предмет гордости": Хаджимба поблагодарил народ Абхазии за участие в выборах президента

© Sputnik / Илья Питалев
В Абхазии
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Темы:
Выборы президента Абхазии — 2019 (156)
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Хаджимба дал высокую оценку проведению выборов и призвал все политические силы к продолжению цивилизованной и ответственной предвыборной борьбы в отведенный до второго тура голосования срок.

СУХУМ, 27 авг – Sputnik. Президент Абхазии Рауль Хаджимба поблагодарил народ республики за участие в президентских выборах, первый тур которых состоялся 25 августа, сообщается на сайте республики.

"Выражаю искреннюю признательность всему народу Абхазии, всем нашим гражданам за участие в выборах, за активность и проявленное политическое самосознание, уважение к демократическим принципам", - говорится в сообщении.

© Sputnik / Илья Питалев
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Хаджимба назвал прошедшие выборы еще одним ответственным этапом в становлении независимого государства и дал высокую оценку тому, что голосование прошло "без нагнетания обстановки" и в соответствии с Конституцией и действующим выборным законодательством.

"Истинно демократический характер народного волеизъявления - предмет гордости для нашего государства, для всех нас", - говорится в сообщении президента.

Он также отметил, что выборы продемонстрировали политическую зрелость общества, наличие плюрализма мнений, способность делать осознанный выбор.

"Эти выборы уникальны и тем, что конкурирующие политические команды вели себя корректно и уважительно, не ставя под угрозу стабильность и спокойствие", - заявил Хаджимба.

Действующий президент призвал все политические силы к продолжению спокойной, цивилизованной и ответственной предвыборной борьбы в отведенный до второго тура голосования срок.

"Не сомневаюсь в том, что выбор наших граждан будет осознанным и справедливым, продиктованным искренней заботой о судьбе нашей страны", - заключил президент.  

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Темы:
Выборы президента Абхазии — 2019 (156)
Теги:
выборы президента Абхазии, Рауль Хаджимба


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