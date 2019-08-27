ЦИК: второй тур выборов президента Абхазии состоится 8 сентября

СУХУМ, 27 авг - Sputnik, Бадрак Авидзба. Второй тур выборов президента Абхазии состоится 8 сентября, решение об этом было принято на заседании Центральной избирательной комиссии республики во вторник 27 августа.

Председатель Центральной избирательной комиссии Абхазии Тамаз Гогия отметил, что у республики нет опыта проведения второго тура, однако выразил надежду на то, что они пройдут гладко.

В первом туре действующий президент набрал 24,83% голосов, лидер оппозиционной партии "Амцахара" Алхас Квициния 22,91%.

В голосовании приняли участие 65,18% избирателей.

Выборы президента Абхазии прошли в воскресенье 25 августа прошли на 152 участках в Абхазии, еще два участка были открыты в Москве и Черкесске. Выборы в Стамбуле не состоялись, участок не был открыт.

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