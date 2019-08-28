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ЦИК решит вопрос об открытии участков в Москве и Черкесске на специальном заседании

© Sputnik / Кирилл Каллиников
В Абхазии
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Темы:
Выборы президента Абхазии — 2019 (160)
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Во вторник 27 августа Центральная избирательная комиссия приняла решение о проведении 8 сентября 2019 года второго тура выборов президента Абхазии.

СУХУМ, 28 авг - Sputnik, Бадрак Авидзба. Решение об открытии избирательных участков в Москве и Черкесске для голосования во втором туре выборов президента Абхазии будет принято на ближайшем заседании ЦИК, сообщил Sputnik председатель Центральной избирательной комиссии республики Тамаз Гогия. 

"В Стамбуле не будет открыт участок, так как первый тур выборов там не состоялся. Поэтому, смысла проводить второй тур там нет. Я предполагаю, что избирательные участки будут открыты в Москве и Черкесске, но решение об этом будет принято на нашем специальном заседании", - сказал Гогия.

© Sputnik / Илья Питалев
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В первом туре действующий президент Рауль Хаджимба набрал 24,83% голосов, лидер оппозиционной партии "Амцахара" Алхас Квициния 22,91%.

Сообщалось, что явка в первом туре составила 65,18%, в выборах приняли участие 82 тысячи 752 избирателей.

Выборы президента Абхазии прошли в воскресенье 25 августа прошли на 152 участках в Абхазии, еще два участка были открыты в Москве и Черкесске. Выборы в Стамбуле не состоялись, участок не был открыт.

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Темы:
Выборы президента Абхазии — 2019 (160)

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Теги:
ЦИК Абхазии, Тамаз Гогия, выборы президента Абхазии


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