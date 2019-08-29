Абхазский пленник: немцы, атом и любовь

В 1945 году начались разработки первой советской атомной бомбы. О том, как семья бывшего личного советника Гитлера Петера Тиссена оказалась в Абхазии, как дочь Тиссена встретила в Сухуме свою судьбу, почему плен казался немцам раем и что с собой в Германию увезли ученые, читайте в материале Sputnik.

Стефан Флорек – внук знаменитого немецкого химика Петера Тиссена, который был одним из участников программы по созданию первой советской атомной бомбы в Абхазии. Семь лет его предки провели в республике, спустя почти 70 лет внук знаменитого химика решил пройти по их следам.

Сария Кварацхелия, Sputnik

Рай на земле

"В 1945 году Берлин практически был разрушен. И вот, моя семья попадает в сказочную Абхазию. Я помню, мама рассказывала, что после разрушенного войной Берлина для них это был настоящий рай на земле. Здесь все было в зелени. Эти растения, эти фрукты… Она еще долго вспоминала. Мама говорила, что они много работали в Сухуме, но в то же время у них была насыщенная жизнь", – так начинает свой рассказ доктор физических наук, автор более ста исследований по оптике и спектральному анализу Стефан Флорек.

© Sputnik / Томас Тхайцук Стефан Флорек, доктор физических наук из Германии

Дедушка Стефана Петер Тиссен в гитлеровской Германии возглавлял Институт физической химии и электрохимии общества Кайзера Вильгельма. После победы над фашизмом Петер Тиссен стал одним из "трофейных" ученых, которых доставили в СССР для разработки первой советской атомной бомбы.

Лабораторией по изготовлению оружия невиданной силы становится Абхазия. Немецких физиков разместили в санаториях "Синоп" и "Агудзера".

© Foto / Алмасхан Марколия Сухумский физико-технический институт

Именно сюда привозят Петера Тиссена вместе с женой Гретой и тремя детьми – Клаусом, Карстеном и Доротеей (мама Стефана Флорека – авт.). Он попадает в секретную лабораторию "А" Сухумского физико-технического института, которую возглавляет его знаменитый земляк Манфред фон Арденне.

Семью Тиссенов поселили в благоустроенном городке, но за колючей проволокой. Зарплаты у немцев были высокие, и такой южный плен казался им лучше свободы в поверженной Германии.

Абхазия свела

С Абхазией у семьи Стефана связана романтическая история. Именно здесь встретились его родители Герман Флорек и Доротея Тиссен.

Герман Флорек был в лагере для военнопленных под Сухумом. И когда в СФТИ стало не хватать рабочих, его, как инженера, перевели из лагеря в институт. Здесь-то он и встретил дочь ученого Доротею Тиссен. Вскоре Герман и Доротея поженились, а медовый месяц молодые провели на Рице.

"Мама часто любила рассказывать про месяц на Рице. Моя мама даже написала небольшую книгу о жизни в Сухуме, об их пребывании здесь, о медовом месяце на Рице. Она с восхищением описывает природу Абхазии, горы. Они дружили с другими семьями, которые занимались научными разработками в Абхазии. В том числе с советскими", – рассказал Стефан.

В Абхазии у Флореков появился первенец – Томас, старший брат Стефана. Это произошло 5 января 1951 года.

© Foto / Алмасхан Марколия Обложка книги Беатриче фон Арденне о жизни в Сухуме

"Ну, и я, можно сказать, был сделан в Абхазии. Я родился 9 мая 1953 года, спустя несколько месяцев после переезда из Сухума в Электросталь", – добавил Стефан Флорек.

В Берлин семьи Тиссенов и Флореков вернулись только в 1956 году.

Немцы увезли с собой любовь к Абхазии, рецепты и небольшой запас аджики. Мама Стефана, Доротея, еще долгое время готовила ачашв (пирог с сыром – ред.), акутыейцарш (курица в остром соусе – ред.).

"В доме всегда была аджика, она не всегда была из Абхазии, но мы старались всегда в немецких магазинах находить аналог. У немцев, конечно, богатая кухня, но она не сравнится с абхазской", – отметил Флорек.

Дядя Стефана, Клаус Тиссен, не смог насовсем попрощаться с Абхазией. Он возвращался сюда не раз.

"Дядя Клаус десять лет назад сам приезжал в Абхазию, чтобы вспомнить прожитое здесь время. Он был под большим впечатлением. Его жизнь долгое время была связана с Сухумом. Он здесь работал больше пяти лет. Затем он учился в Ростове. У него тесные контакты с учеными из России. Часто бывает в Питере. Как часто любит говорить дядя, он большой друг Советского Союза и до сих пор не теряет связь со своими друзьями из СССР", – добавил Флорек.

По следам своих предков

С Абхазией Стефан долгое время был знаком только по рассказам родителей и по семейному фотоархиву. Но в июле 2019 года Стефан спустя почти 70 лет решил пройти по следам своего знаменитого деда и родителей, которые когда-то встретились в Сухуме. В путешествие по Абхазии он взял с собой супругу Стефани и двух сыновей Лео и Оле.

Оказавшись в Абхазии, Стефану было интересно увидеть те места, о которых так много рассказывали родители. Сотрудники СФТИ провели семейству экскурсию не только по институту, но и по дому, в котором семь лет жили Тиссены.

© Sputnik / Томас Тхайцук Стефан Флорек со своей семьей

"Мне очень приятно было самому познакомиться с институтом, почувствовать эту атмосферу. Но больше всего приятно, что здесь и сегодня ведутся работы. Меня удивил тот факт, что в Сухуме занимаются тем же, чем я занимался в Германии, то есть исследованием оптики", – отметил Флорек.

Посетили немцы и Рицу, где отец и мать Стефана провели медовый месяц.

Работа над оружием шла в Абхазии на протяжении четырех лет.

29 августа 1949 года провели первое в СССР испытание атомной бомбы, ядерная монополия Соединенных Штатов была разрушена, СССР стал второй ядерной державой мира.

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