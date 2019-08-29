Сделано в Абхазии: как немецкие ученые создавали первую в СССР атомную бомбу

Синопский парк – один из самых старых в Сухуме. Мало кому известно, но чуть больше 70 лет назад он стал центром ядерных разработок.
Именно сюда для создания атомной бомбы были направлены выдающиеся физики-ядерщики Третьего рейха, среди которых был и любимчик фюрера барон Манфред фон Арденне, изобретатель и ученый. В Сухуме он возглавил секретный объект "А" и занимался разделением изотопов урана с помощью центрифуги.
Сария Кварацхелия, Sputnik
"Ядерный удар" из Абхазии
После победы над фашизмом союзники по антигитлеровской коалиции устроили настоящую охоту на немецких физиков. Советский Союз не стал исключением.
Для этого, по словам специалиста в области международного научно-технологического сотрудничества Сухумского физико-технического института Алмасхана Марколия, в Германию командируется группа советских экспертов. Они должны были найти и отправить в Советский Союз немецких ученых. Пожалуй, самыми главными "трофеями" стали ведущие немецкие физики-ядерщики во главе с Манфредом фон Арденне и Густавом Герцем.
Конечно, советские ученые могли создать атомную бомбу и без участия немцев, но, по мнению публициста Надежды Венедиктовой, чьи дедушка и бабушка работали в Синопе вместе с немецкими учеными, это произошло бы несколько позже.
Однако в СССР не могли ждать. 16 июля 1945 года в США состоялось первое в мире испытание ядерного оружия. Американцы были на шаг впереди. Нужно было устанавливать ядерное военное равновесие.
Полем ядерных разработок становятся Синоп в Сухуме и Агудзера в Гулрыпшском районе. Курировал проект Лаврентий Берия, а научное руководство осуществлял Игорь Курчатов.
Излюбленные советской интеллигенцией Синопский парк и санаторий "Синоп" в одночасье превращаются в закрытый объект под литерой "А" – по одной из версии, по первой букве фамилии директора, барона фон Арденне. Санатории "Агудзера" стал объектом "Г" – его возглавил Густав Герц.
"В Москве немцам предложили самим выбрать место работы между Москвой, Крымом и Абхазией. Барон Манфред фон Арденне ответил: "О, Кавказ! Как романтично". Так немецкие ученые оказались в Абхазии", – рассказывает одну из версий Надежда Венедиктова.
Бытует мнение, что место ядерных разработок было определено Лаврентием Берия, который родился и вырос в Абхазии, и места эти были ему хорошо знакомы.
Но вот как в своих дневниковых записях объясняет выбор поля будущих ядерных разработок сам Манфред фон Арденне: "В конце июля в Москве, наконец, состоялись переговоры. Представитель правительства объявил мне, что наше будущее место работы будет находиться в Советском Союзе; место для института могу я выбрать сам: Москва, Крым или Грузия (Абхазия к тому моменту на правах автономия была включена в состав Грузинской ССР – прим.). Мы подумали, что хорошая природа может способствовать творческой работе и остановили свой выбор, несмотря на некоторые колебания из-за климата, на Грузии. Я попросил подобрать такое место, которое располагалось бы по возможности ближе к Черному море. К моему желанию прислушались".
Продолжение начатого
В института "А" насчитывалось более ста помещений. В Сухуме, как вспоминает фон Арденне, немецкие ученые должны были продолжить начатые в Берлине разработки атомной бомбы.
Немцы должны были построить центрифугу и работать над разделением изотопов урана-235. Чтобы разработать метод промышленного разделения изотопов урана, институтам Герца и барона фон Арденне нужны были техники и мастера. Их начали искать среди военнопленных. Так в Сухум попал Макс Штеенбек – конструктор центрифуги для разделения урана.
"Возможно, это решение спасло жизнь некоторым людям, привлеченным к нашим работам, так как из-за всеобщего недостатка продовольствия сразу после окончания войны и эпидемий, которые свирепствовали в лагерях военнопленных, там была высокая смертность. При этом привлеченные к работам военнопленные должны были понимать, что им придется остаться в Советском Союзе на несколько лет дольше, чем их товарищам", – пишет в воспоминаниях барон.
"Золотая клетка"
"Субтропическая природа, голубое небо, непосредственная близость Черного моря, заботливая встреча и прием перенесли меня в сказочный мир", – позже писал Манфред фон Арденне.
Тем не менее объекты "А" и "Г" для ученых стали пусть и "золотой", но все же "клеткой". Жили немцы в благоустроенном городке за колючей проволокой, по периметру парк круглосуточно охранялся солдатами. Любой выход за территорию объекта был возможен исключительно в сопровождении сотрудников НКВД. Немецкие ученые работали не за еду. Им были назначены весьма высокие для послевоенной страны оклады. Фон Арденне получал 10 тысяч 500 рублей, в то время как обычный советский директор получал 500 рублей.
"Мои дедушка и бабушка рассказывали, что их (немцев – прим.) не пускали одних даже на рынок. У них был автобус, специально было два шофера для этого дела, и их всегда сопровождал сотрудник КГБ. Группой покупали все необходимое, складывали в автобус и возвращались. Также они ездили на экскурсии. Никакой свободы за пределами объекта не было", – делится Венедиктова воспоминаниями своих дедушки и бабушки.
Немцы в Абхазии жили в комфорте, многим из них разрешили пригласить свои семьи. Так к Манфреду фон Арденне приехала не только супруга с детьми, но и тесть со своей домработницей. Сегодня в доме тестя барона и живет Надежда Венедиктова.
"Мой дед Анатолий Алексеевич Горский работал главным бухгалтером в объекте "А" в Синопе. Как рассказывал дед, любимцу фюрера Манфреду фон Арденне даже разрешили привезти не только жену с детьми, но и тестя. И мой дед позже получил квартиру, где жил тесть Арденне. А от этого тестя остались деревянная люстра и тяжеленная штука для натирания полов. Она была у меня до прошлого года. Долгое время я натирала паркет этой шваброй. Но в прошлом году швабра уже пришла в негодность, и я ее выбросила", – рассказала Венедиктова.
Обеспечение было налажено, как часы, до такой степени, что немцы даже пришли к убеждению, что советская система труда – самая эффективная в мире. Позже об этом они писали в своих мемуарах.
Праздничная обстановка
Немцам удалось наладить не только работу, но и разнообразить досуг. Внутри объекта они пытались воссоздать довоенную атмосферу. В парке обустроили танцевальную площадку, украсили ее разноцветными флажками, по вечерам устраивали праздники с песнями и танцами.
Надежда Венедиктова сохранила в памяти жизнерадостную и слегка таинственную атмосферу парка, освещенного фонариками и наполненного танцующими и гуляющими взрослыми.
"Моя бабушка была кокетливой дамой, она часто танцевала с немцами. Однажды ее пригласил на танец фон Тиссан – до конца войны бывший личным советником Гитлера. А бабушка только что купила первые шелковые чулки. Для того времени это был пик моды, сейчас людям, избалованным ширпотребом, сложно представить, с каким трудом тогда доставались вещи. Ну, Тиссан, видимо, не очень ловок был во время танца. Он случайно задел ногу бабушки и порвал ей чулки. Бабушка до конца жизни это помнила и говорила, как ей тогда не повезло с напарником по танцам", – рассказала она забавную историю.
Железный рыцарь с шоколадом
Былую жизнь немецкие ученые пытались воссоздать не только песнями и танцами, но и в интерьерах. Диковинкой для местных стал железный рыцарь в доме барона Арденне.
"В передней части дубовой гостиной стоял металлический рыцарь, такой можно увидеть в западных музеях. Арденне это скопировал из своего дома в Германии. У рыцаря металлическая перчатка была открытой. В Германии у него в руке были визитки, поскольку в советское время никаких визиток не было, барон туда клал шоколадку для гостей", – рассказала Венедиктова.
Непривычный образ вели и немецкие женщины, которые последовали за своими мужьями и любимыми в Абхазию. Маленькой Надежде Венедиктовой запомнилась фрау Зукхерд, которая любила стойкие духи.
"В парке у центральных ворот, непосредственно перед институтом, возле львиной пары росли два дерева османтуса душистого, которые очень пахли. И после того как немка уехала, эти деревья так и звали: "Старые сотрудники фрау Зукхерд". Почему-то именно она мне запомнилась", – добавила литератор.
Атмосфера таинственности
Немцы покинули Абхазию к 1955 году. После их отъезда началась инвентаризация. И дедушка Надежды Венедиктовой не досчитался таинственного сосуда "вердо", который значился в списках.
"Дед мой рвал и метал: как, да что ж такое, куда он делся? Главное – цена на сосуд была небольшая. Потом выяснилось, что это было ведро. Кто-то просто перепутал буквы местами", – вспоминает литератор.
За короткое время немцы успели оказать большое влияние на жизнь местных. Кто-то полюбил игру на губной гармонике, а кто-то перенял стиль жизни.
"Память о них в нашей семье сохранялась долго. У меня некоторое время оставалась губная гармоника, которая мне досталась от немцев. А мой отец по складу характера был немцем. Его так и называли. Он был такой педант, два раза в день брился, был пижон, а в те времена быть пижоном было непочетно. И все время следил за новинками моды", – добавила Венедиктова.
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