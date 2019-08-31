Эффект бабочки: как в районах Абхазии борются с крылатым вредителем

Ядохимикаты для борьбы с американской бабочкой сельчане могут получить бесплатно в управлениях сельского хозяйства при районных администрациях. Однако, чтобы воспользоваться техникой для опрыскивания сельхозугодий, придется заплатить.

СУХУМ, 30 авг – Sputnik, Сария Кварацхелия. В районах Абхазии начали бороться с американской бабочкой, рассказал корреспонденту Sputnik министр сельского хозяйства Амиран Какалия.

Районным отделам сельского хозяйства уже передали пестициды для борьбы с вредителем. Это те ядохимикаты, которые республика получила от международных организаций и Минсельхоза России в рамках гуманитарной помощи. В самом же бюджете Минсельхоза Абхазии не были заложены средства для борьбы с этим вредителем.

"Американскую бабочку мы не ожидали. Мы получили гуманитарный груз от Международных организаций и Министерства сельского хозяйства Российской Федерации для борьбы против мраморного клопа. Эти же ядохимикаты мы раздаем и для борьбы с бабочкой. Порядка десяти тысяч тонн ядохимикатов розданы районам. Бабочка была замечена не во всех селах", – рассказал Амиран Какалия.

Для борьбы с американской бабочкой используют препараты "Фаскорд" и "Бифентрин", те же, которые применяют для борьбы с мраморным клопом и пальмовым долгоносиком.

Сами ядохимикаты жители районов могут получить бесплатно в управлениях сельского хозяйства при районных администрациях. Но вот для того, чтобы воспользоваться техникой для опрыскивания сельхозугодий, придется заплатить. Доставка бака с емкостью до двух с половиной тонн обойдется примерно в пять тысяч рублей.

"Министерство сельского хозяйство передало районам лекарственные препараты. Крестьяне обращаются в районы, платят деньги, машина выезжает на место. Мы не можем заправлять тракторы соляркой. Не может Министерство сельского хозяйства пролечить в каждом дворе и в каждом хозяйстве. Калькуляция имеется на местах, в зависимости от того, сколько лекарства нужно крестьянину", – подчеркнул Какалия.

Амиран Какалия отметил, что лечение пестицидами помогает. Однако существует опасность, что там, где пролечили, через неделю бабочка может снова появиться. Поэтому постоянно нужно проводить мониторинг.

Вспышка распространения американской бабочки в Абхазии наблюдалась 2018 году. Вредитель попал в республику из Сочи. В 2019 году из-за жаркого лета американская бабочка увеличила темпы размножения в районах и селах республики. Больше всего сегодня в Абхазии американская бабочка распространена в Гулрыпшском, Очамчырском и Сухумском районах.

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Американская бабочка – опасный карантинный вредитель. На Черноморском побережье Абхазии она появилась в 1960-х годах, но пик ее распространения пришелся на 1980-е годы, когда было повреждено большинство сельскохозяйственных культур. Бабочка представляет опасность для 300 видов растений. В Абхазии она наносит вред груше, яблоне, шелковице, черешне, сливе, ореху, персику.