Прогноз погоды в Абхазии на вторник 3 сентября

СУХУМ, 2 сен — Sputnik. Во вторник 3 сентября в Абхазии ожидается переменная облачность, ночью местами возможен кратковременный дождь, гроза, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета республики по экологии и охране природы.
Атмосферное давление 758 миллиметров ртутного столба.
Ветер от одного до шести метров в секунду.
Температура воздуха ночью +16°С +21°С, днем +23°С +28°С.
Температура морской воды +26°С.
Волнение морской воды от одного до трех баллов.
Относительная влажность воздуха 60-80%.