Прогноз погоды в Абхазии на вторник 3 сентября

Во вторник днем в республике ожидается теплая погода, без осадков.

СУХУМ, 2 сен — Sputnik. Во вторник 3 сентября в Абхазии ожидается переменная облачность, ночью местами возможен кратковременный дождь, гроза, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета республики по экологии и охране природы.

Атмосферное давление 758 миллиметров ртутного столба.

Ветер от одного до шести метров в секунду.

Температура воздуха ночью +16°С +21°С, днем +23°С +28°С.

Температура морской воды +26°С.

Волнение морской воды от одного до трех баллов.

Относительная влажность воздуха 60-80%.