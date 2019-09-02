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Прогноз погоды в Абхазии на вторник 3 сентября

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В Абхазии
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Темы:
Погода в Абхазии-2019 (194)
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Во вторник днем в республике ожидается теплая погода, без осадков.

СУХУМ, 2 сен — Sputnik. Во вторник 3 сентября в Абхазии ожидается переменная облачность, ночью местами возможен кратковременный дождь, гроза, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета республики по экологии и охране природы.

Атмосферное давление 758 миллиметров ртутного столба.

Ветер от одного до шести метров в секунду.

Температура воздуха ночью +16°С +21°С, днем +23°С +28°С.

Температура морской воды +26°С.

Волнение морской воды от одного до трех баллов.

Относительная влажность воздуха 60-80%.

Темы:
Погода в Абхазии-2019 (194)
Теги:
погода в Абхазии


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