Для участия в отборе необходимо заранее отправить заявку по рабочему телефону школы "Русского балета", либо на сайте "Академии танца Бориса Эйфмана.

СУХУМ, 4 сен – Sputnik, Сария Кварацхелия. Санкт-Петербургская "Академия танца Бориса Эйфмана" проведет отбор талантливых детей в Абхазии 14 сентября, об этом корреспонденту Sputnik сообщила руководитель сухумского филиала школы "Русского балета" Гуранда Конджария.

Предварительный просмотр пройдет в школе "Русского балета" в Сухуме, с которой петербургская академия официально сотрудничает.

"Просмотр состоится 14 сентября в 11:00. Могут прийти все желающие. Предпочтение отдается детям с хореографическим бэкграундом. Хотя есть и самородки. У всех талантливых детей Абхазии есть уникальная возможность попробовать себя. По-моему впервые в нашей современной истории приезжают из такой крупной Академии и проводят такие просмотры. Вообще в эту Академию очень сложно попасть. Обучение там на высоком уровне. Обучаются там лучшие из лучших", – рассказала Гуранда Конджария.

К просмотру приглашаются дети от шести до 12 лет.

Отобранные дети отправятся в Санкт-Петербург на вступительные экзамены для дальнейшего обучения в академии, либо на двухнедельную бесплатную стажировку.

"Сколько детей отберут, пока сложно сказать, этим будет заниматься комиссия из Петербурга. Думаю, все зависит от того, сколько будет талантливых детей", – добавила Конджария.

"Академия танца Бориса Эйфмана" открылась в Санкт-Петербурге в 2013 году по инициативе известного хореографа, художественного руководителя Санкт-Петербургского государственного академического театра балета Бориса Эйфмана. Главная цель академии – создание инновационной системы подготовки и воспитания артиста балета XXI века.

Читайте также: