Детская школа "Русский балет" открылась в Сухуме

Международная сеть детских хореографических школ "Русский балет" теперь представлена и в Абхазии. В Сухуме приступил к работе первый абхазский филиал сети. Церемония официального открытия состоялась, в первый же день работы прошли пробные занятия для детей от 3 до 13 лет.

Поздравить с открытием частного, но социально значимого объекта пришли представители администрации города.

На обучение в школу "Русский балет" в Сухуме принимают детей от трех до 13 лет без предварительного отбора или конкурса. В группах, которые сформируются по возрастному критерию, будут заниматься по восемь человек.

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