Прогноз погоды в Абхазии на пятницу 6 сентября

СУХУМ, 5 сен – Sputnik. В пятницу 6 сентября в Абхазии ожидается облачная с прояснениями погода, ночью и утром возможен дождь, местами дождь с грозой, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета республики по экологии и охране природы.
Атмосферное давление – 759 миллиметров ртутного столба.
Ветер слабый и умеренный, от двух до семи метров в секунду.
Температура воздуха ночью +15°С +20°С, днем +24°С +29°С.
Температура морской воды +26°С.
Волнение морской воды от одного до трех баллов.
Относительная влажность воздуха 60-80%.