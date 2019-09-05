Прогноз погоды в Абхазии на пятницу 6 сентября

В пятницу днем в республике ожидается до 29°С тепла.

СУХУМ, 5 сен – Sputnik. В пятницу 6 сентября в Абхазии ожидается облачная с прояснениями погода, ночью и утром возможен дождь, местами дождь с грозой, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета республики по экологии и охране природы.

Атмосферное давление – 759 миллиметров ртутного столба.

Ветер слабый и умеренный, от двух до семи метров в секунду.

Температура воздуха ночью +15°С +20°С, днем +24°С +29°С.

Температура морской воды +26°С.

Волнение морской воды от одного до трех баллов.

Относительная влажность воздуха 60-80%.