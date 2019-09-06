Рок и классика на балалайке: российский музыкант выступил в Гулрыпше

Зрители хорошо приняли классику, рок и попсу в звучании традиционного русского инструмента и исполняли песни вместе с музыкантом.

Необычный концерт "Три балалайки" прошел во Дворце культуры Гулрыпшского района, музыкант Андрей Киряков порадовал зрителей знаменитыми мелодиями, которые он исполнил на балалайках.

Бадрак Авидзба, Sputnik

"Три балалайки"

Послушать игру на традиционном русском инструменте балалайке на концерт в ДК Гулрыпша пришло немало людей, большинство из которых – школьники. Перед началом мероприятия юные зрители отмечали, что им интересно послушать, как российский музыкант будет исполнять классику, народные мелодии и современную музыку.

Заведующая отделом культуры администрации Гулрыпшского района Валентина Пицевич-Эмурхба, открывая концерт, заметила важность проведения культурного мероприятия для района.

© Sputnik / Томас Тхайцук Российский балалаечник Андрей Киряков выступил во Дворце культуры Гулрыпшского района

"Гвоздь сегодняшней нашей программы, конечно же, - музыкант балалаечник, лауреат международных конкурсов, автор уникального проекта "Три балалайки" Андрей Кирьяков", - приветствовала она музыканта.

Андрей Кирьяков вышел на сцену под аплодисменты собравшихся, поблагодарив их за теплый прием, он немного рассказал о программе, которую представит.

"Вы сегодня увидите практически все балалайки, который существуют в мире, и я на них буду играть сам. Я надеюсь, что они все вас удивят", - отметил он. После вступления началось то, ради чего собрались зрители, музыкант открыл концерт русскими народными песнями, первой стала "Калинка-малинка".

Игра Андрея Кирякова сопровождалась видеорядом, в котором отражалась жизнь русской деревни и культуры в целом, кадрами, которые позволяли зрителям лучше узнать о национальном инструменте.

© Sputnik / Томас Тхайцук Российский балалаечник Андрей Киряков выступил во Дворце культуры Гулрыпшского района

Развеселив публику "Калинкой-малинкой", Кирьяков организовал увлекательную игру "Угадай мелодию", получив поддержку от зала, он стал играть музыку из мультфильмов и народные мелодии, которые зал тут же отгадывал.

В своем ярком шоу музыкант сыграл на четырех разных балалайках – прима, альт, контрабас и электро.

Спеть с залом

Помимо игры на балалайках, Андрей Киряков предложил спеть всему залу простую песню "Калинка-малинка", что все с удовольствием и сделали. После наступило время классики, Бетховен на балалайке, по признанию зрителей, звучит очень хорошо.

"Я лично не ожидала, что будет именно такой современный концерт. Классика в исполнении музыканта звучит по-новому, и это очень необычно и интересно, к примеру детям слушать такую музыку легче, и им это нравится, по моим наблюдениям. Конечно, и современные мелодии хорошо звучат на балалайке, спасибо больше музыканту за этот концерт", - сказала зритель Наталья Бганба.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video Facebook Twitter Whatsapp Viber Telegram Скачать видео Скопировать ссылку Получить код © Sputnik Балалаечник Андрей Киряков выступил в Гулрыпше

Не обделил вниманием Киряков и популярную музыку 80-х годов прошлого века, а также знаменитые мелодии современности.

Традиционные звуки русской балалайки и современной аудиоаппаратуры придали новые краски известным музыкальным хитам, завораживающее зрелище пришлось по вкусу зрителям, которые еще долго аплодировали после окончания концерта.

Концерт Андрея Кирякова в Гулрыпшском Дворце культуры организовало российское НПО "Евразийский народный союз" при поддержке представительства Россотрудничества в Абхазии.

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