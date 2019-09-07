Обратный отсчет: что предшествовало второму туру выборов президента Абхазии

Второй тур выборов президента Абхазии пройдет в воскресенье 8 сентября. Избирательные участки будут открыты во всех районах республики, а также в Москве и Черкесске.

О том, что предшествовало второму туру выборов главы Абхазии, какие соглашения были достигнуты лидерами предвыборных штабов и о чем поговорили кандидаты на теледебатах, в материале Sputnik Абхазия.

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Во второй тур президентской гонки прошли двое из девяти кандидатов: действующий глава республики Рауль Хаджимба и лидер оппозиционной партии "Амцахара" Алхас Квициниа.

Победителя голосования во втором туре будут определять по принципу простого большинства. Явка избирателей должна составить не менее 25% от общего количества граждан, внесенных в избирательные списки. В противном случае выборы признают не состоявшимися.

Их признают не состоявшимися также в случае если два кандидата набирают одинаковое количество голосов, независимо от того, сколько набрал пункт "против всех".

В первом туре Хаджимба набрал 24,83% голосов, Квициниа - 22,91%.

Кандидат в президенты Олег Аршба, который шел в команде с экс президентом Абхазии Александром Анкваб, стал третьим в первом туре, набрав 22,56% голосов.

На протяжении почти всех двух недель, отведенных на подготовку второго тура выборов, общество задавалось вопросом о том, кого поддержат во втором туре эта команда. Лидеры штабов провели несколько встреч и достигли соглашения.

"Соглашение достигнуто, и мы единым фронтом будем работать на победу Алхаса Квициниа во втором туре выборов", - сказал глава предвыборного штаба Олега Аршба Леонид Лакербая.

О сотрудничестве с Квициниа во втором туре выборов президента республики сообщил и экс-президент Абхазии Александр Анкваб.

"Да, это так, наш штаб договорился со штабом Квициниа", - подтвердил он.

Изначально в качестве кандидата на пост президента Абхазии от оппозиционного блока заявляли имя Аслана Бжания, который весной 2019 года был госпитализирован и сейчас проходит реабилитацию в Германии. В ходе всей предвыборной компании единомышленники Бжания не забывали о своем лидере и заявляли о том, что после выздоровления и возвращения в Абхазию он займет кресло премьер-министра страны, если президентом станет Квициниа.

Подробности достигнутых договоренностей между штабами Аршба и Квициниа не разглашаются, и у многих возник вопрос, кто же претендует на пост главы правительства Абхазии. Сам же кандидат в президенты в эфире Абхазского телевидения заявил, что это кандидатура еще не определена.

Тет-а-тет

В пятницу 6 сентября в эфире Абхазского телевидения прошли дебаты Хаджимба и Квициниа. За два с лишним часа оппоненты затронули различные аспекты предвыборной программы и болевые точки в государстве. Не обошлось и без взаимных упреков.

К примеру, Квициниа напомнил Хаджимба о его словах пятилетней давности, когда действующий глава страны заявлял о необходимости сойти с "российской финансовой игры". По мнению Квициниа, сделать это не удалось.

Хаджимба апеллировал тем, что необходимость все еще остается и сохранится даже в случае, если власть в республике сменится.

В качестве аргументов эффективности выбранного им курса, Хаджимба привел цифры, согласно которым в 2013 году бюджет страны был на отметке в два миллиарда 700 миллионов рублей, а на сегодняшний день он доходит практически до пяти миллиардов.

Мнения кандидатов разошлись в нашумевшем вопросе введения налога на добавленную стоимость. Квициниа уверен, что ставка этого налога душит малый и средний бизнес и его нужно снижать. Хаджимба задался вопросом, с каких доходов при таком подходе пополнять бюджет государства.

Исходя из заявлений на дебатах, оба кандидата сильно озабочены криминогенной ситуацией в Абхазии. Квициниа считает, что в период руководства Хаджимба обстановка в стране ухудшилась, и привел в качестве подтверждения информацию о 18 похищенных людях за пять лет. Рауль Хаджимба его поправил и сказал, что похищений было 11, из них из них шесть раскрыто.

Квициниа также поинтересовался, кто в преддверии выборов занимался заливкой бетона дворов многоэтажных домов в Абхазии и за чей счет. Хаджимба ответил, что этой работой занимались неравнодушные люди.

В заключение кандидаты в президенты подчеркнули, что если президентские выборы пройдут в честной борьбе, в которой кто-то один уступит, то оппонент его поздравит.

Кроме того, они отметили, что готовы работать во благо страны, если выигравший кандидат будет в этом заинтересован.

"Если так случится, что волеизъявление народа будет на стороне Рауля Джумковича, то я поздравлю его с победой", - сказал он.

В ответ Хаджимба отметил, что также готов работать со всеми профессионалами в случае своей победы, в том числе с Алхасом Квициниа или Александром Анкваб.

Подробнее о ходе президентской гонки в Абхазии читайте в спецпроекте Sputnik Абхазия>>