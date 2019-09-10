Находка в "Сказке": столбы Индоевропейской телеграфной линии найдены в Сухуме

Сообщение о том, что в поселке Цандрипш Гагрского района был обнаружен столб Индоевропейской телеграфной линии, поступило в Sputnik во вторник 27 августа.

СУХУМ, 9 сен – Sputnik, Асмат Цвижба. Столбы Индоевропейской телеграфной линии были найдены и в Сухуме, в парке "Сказка", рассказала Sputnik экскурсовод из Гагры Анастасия Туева.

По ее словам, после того как ее сообщение о том, что один из столбов телеграфной линии был найден в Цандрипше, появилось в СМИ, знакомые начали звонить и рассказывать о своих находках.

"После статьи многие мои друзья узнали об этом факте и стали мне писать - просто встречают столбы и сообщают мне. По всему побережью Абхазии было поставлено около восьми тысяч столбов, наверняка они еще где-то есть и это очень интересно", - отметила она.

В планах у Анастасии поиски новых телеграфных столбов в Абхазии и разработка карты прохождения Индоевропейского телеграфа в республике.

© Sputnik Один из столбов Индоевропейской телеграфной линии

Индоевропейская телеграфная линия, связывавшая Лондон с Калькуттой, заработала 1 мая 1870 года.

Линия Лондон – Калькутта была построена фирмой Siemens по заказу Британской империи, которая не могла быстро подавить восстание сипаев в Индии в середине XIX века. Руководить колонией без быстрой связи со столицей империи было невозможно, и королева Виктория решилась на грандиозную стройку телеграфной линии длиной в 10 тысяч километров.

В ноябре 1867 года в кавказской прессе было опубликовано концессионное условие о строительстве Индоевропейской телеграфной линии на территории России. Линия проходила через Крым, Кубань, Абхазию, Грузию и Армению.

В следующем году Вернер фон Сименс, старший из братьев Сименс, проехался по черноморскому побережью, где должен был проходить телеграф. Был он и в Абхазии. В книге Анзора Агумаа "Старый Сухум" указано, что Сименс сначала купил участок на нынешней улице Аидгылара, где в 1869 году была построена контора Индоевропейского телеграфа.

Во время русско-турецкой войны 1877–1879 годов здание конторы было разрушено, как и сама линия: повалены столбы, сорваны провода. После войны и телеграф, и контору восстановили.

В 1912 году была построена новая контора Индоевропейского телеграфа по улице Чочуа. Рядом возвели просторное двухэтажное здание для обслуживающего персонала. Оно сохранилось, сейчас это жилой дом, памятник архитектуры, по улице Чочуа, 65.

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