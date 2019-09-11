"Да здравствует дружба!": Иосиф Кобзон и Абхазия

Кобзон бывал в Абхазии не раз, выступал он и на площади Свободы в Сухуме в честь признания независимости республики Россией. Сегодня ему исполнилось бы 82 года.

СУХУМ, 11 сен – Sputnik, Бадрак Авидзба. Советский и российский певец, народный артист СССР Иосиф Кобзон родился 11 сентября 1937 года в городе Часов Яр Донецкой области.

Иосиф Кобзон приезжал в Абхазию несколько раз, 16 сентября 2008 года артист выступил на площади Свободы в Сухуме в честь признания Абхазии Российской Федерацией.

Концерт Иосиф Кобзон провел совместно с Академическим ансамблем песни и пляски внутренних войск Министерства внутренних дел России.

"Россия проявила мужество и первой признала независимость Абхазии. Россия всегда будет рядом с Абхазией. Да здравствует дружба между Абхазией и Россией! Я хочу, чтобы раны войны скорее были залечены", - сказал Кобзон во время концерта.

Нугзар Логуа в ту пору был министром культуры Абхазии, по его словам, площадь Свободы в столице была заполнена поклонниками творчества российского артиста.

"После концерта я поднялся, поблагодарил за выступление, остались очень хорошие воспоминания. Он приветствовал нашу публику, поздравлял народ Абхазии. Иосиф Кобзон был, конечно, фигурой величайшего уровня, несмотря на нашу короткую встречу, остались очень положительные эмоции", - подчеркнул Логуа.

Зрители очень тепло встречали песни в исполнении Иосифа Кобзона, поделился воспоминаниями бывший министр культуры республики.

"Зрители встречали бурными аплодисментами каждое его выступление. Безусловно, это было праздничное, я бы сказал, феерическое выступление, и народ принял его очень хорошо", - сказал Нугзар Логуа.

В следующий раз Иосиф Кобзон приехал с концертом в республику в 2014 году. Он выступил в Абхазской государственной филармонии имени Раждена Гумба 23 сентября, в преддверии Победы в Отечественной войне народа Абхазии 1992-1993 годов.

Иосиф Кобзон всегда занимал активную гражданскую позицию, он вел переговоры с боевиками, захватившими театральный центр на Дубровке в Москве, выступал в Донбассе в самый разгар вооруженного конфликта.

Иосиф Кобзон записал порядка трех тысяч песен. Он побывал с гастролями более чем в 100 странах мира.

© Sputnik / В. Зуфаров Иосиф Кобзон во время выступления в Кабуле, 1985 год

В 1997 году Иосиф Кобзон стал депутатом Государственной Думы РФ. Он был первым заместителем председателя комитета по культуре Государственной Думы седьмого созыва.

Творчество и деятельность Иосифа Кобзона отмечены многочисленными наградами. В 1987 году ему было присвоено звание "Народный артист СССР". Он является лауреатом Государственной премии СССР (1984) и премии Ленинского комсомола (1976).

Кобзон награжден российскими орденами Мужества (2002), "За заслуги перед Отечеством" III (1997), II (2002) и I (2012) степеней.

В 2016 году за особые трудовые заслуги перед государством и народом ему было присвоено звание Героя Труда Российской Федерации.

В июне 2002 года у певца начались проблемы со здоровьем. В 2005 он перенес операцию по удалению опухоли в клинике Германии. В конце июля 2018 года артист был снова госпитализирован. 30 августа артист скончался.

Кобзон был похоронен с воинскими почестями в иудейской части Востряковского кладбища Москвы.

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