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Прогноз погоды в Абхазии на четверг 12 сентября

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В Абхазии
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Темы:
Погода в Абхазии-2019 (202)
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В четверг днем в республике будет преимущественно ясная погода, температура морской воды продолжает держаться на отметке +26°С.

СУХУМ, 11 сен – Sputnik. В четверг 12 сентября ночью в Абхазии ожидается небольшая облачность, днем преимущественно ясная погода, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета республики по экологии и охране природы.

Атмосферное давление – 763 миллиметра ртутного столба.

Ветер слабый и умеренный, от одного до шести метров в секунду.

Температура воздуха ночью +14…19°С, днем +24…29°С.

Температура морской воды +26°С.

Волнение морской воды от одного до двух баллов.

Относительная влажность воздуха 50-80%.

Темы:
Погода в Абхазии-2019 (202)
Теги:
погода в Абхазии


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