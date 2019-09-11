Прогноз погоды в Абхазии на четверг 12 сентября

СУХУМ, 11 сен – Sputnik. В четверг 12 сентября ночью в Абхазии ожидается небольшая облачность, днем преимущественно ясная погода, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета республики по экологии и охране природы.
Атмосферное давление – 763 миллиметра ртутного столба.
Ветер слабый и умеренный, от одного до шести метров в секунду.
Температура воздуха ночью +14…19°С, днем +24…29°С.
Температура морской воды +26°С.
Волнение морской воды от одного до двух баллов.
Относительная влажность воздуха 50-80%.