Прогноз погоды в Абхазии на четверг 12 сентября

В эксклюзивном интервью для Sputnik Абхазия экс-звезда сухумского ФК "Нарт", а ныне игрок российской "Тюмени" Шабат Логуа рассказал о первых впечатлениях после переезда, поведал о том, как его приняли в команде, а также поделился обеспокоенностью ситуацией вокруг развития профессионального футбола у себя на родине.

121