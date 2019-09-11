Пошли на "Штурм": российские военные в Абхазии провели учения в горах

СУХУМ, 11 сен – Sputnik. Военнослужащие противотанкового подразделения российской военной базы Южного военного округа (ЮВО) в Абхазии в ходе учений "уничтожили" бронетехнику условного противника в ущельях и предгорьях, сообщили в пресс-службе ЮВО.

Военные использовали противотанковые ракетные комплексы (ПТРК) "Штурм-С", они отточили навыки по скрытному занятию огневых позиций и выполнили стрельбы с электронными пусками ракет по неподвижным и движущимся целям на расстоянии до пяти тысяч метров.

Учения проходили на полигоне Цабал.

В конце сентября на одном из полигонов Краснодарского края военнослужащие противотанкового подразделения военной базы проведут тактическое учение с боевой стрельбой. Каждому оператору "Штурм-С" на многоцелевых тягачах легкобронированных (МТЛБ) предстоит поразить более 30 мишеней, имитирующих танки и бронетранспортеры условного противника, говорится в сообщении.

Кроме того, отмечается, что ранее военнослужащие прошли обучение на современных компьютерных тренажерах, предназначенных для подготовки операторов ПТРК. Тренажер отображает траекторию полета ракеты, движение наземных и воздушных целей, размеры которых изменяются пропорционально дальности. Обучение на тренажерах позволяет экономить средства и время на этапе подготовки военнослужащих к выполнению боевых стрельб, добавили в пресс-службе.