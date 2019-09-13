Новые условия досрочного получения российской пенсии коснутся граждан Абхазии

Закон о повышении пенсионного возраста граждан России с 55 до 60 лет для женщин и с 60 до 65 лет для мужчин вступил в силу в июне 2018 года.

СУХУМ, 13 сен – Sputnik. Новые основания по досрочному выходу на пенсию в полной мере распространяются на граждан России, постоянно проживающих в Республике Абхазия, рассказали в Пенсионном фонде России.

"Новые основания по досрочному выходу на пенсию, введенные с 2019 года, в полной мере распространяются на граждан России, постоянно проживающих в Абхазии и не зарегистрированных по месту жительства в России, поскольку назначение страховых и государственных пенсий таким гражданам осуществляется в соответствии с российским законодательством", - сообщила пресс-служба Пенсионного фонда России.

Согласно закону, на два года раньше выйти на пенсию могут женщины со стажем не менее 37 лет и мужчины со стажем не менее 42 лет. При этом возраст досрочного выхода для женщин 55 лет, для мужчин - 60 лет.

На три и четыре года раньше нового пенсионного возраста выйти на пенсию могут женщины с тремя и четырьмя детьми. В обоих случаях у женщины должно быть не меньше 15 лет страхового стажа.

При подсчете стажа для досрочной пенсии учитываются только периоды, за которые начислялись и уплачивались страховые взносы, а также периоды временной нетрудоспособности, когда предоставляется пособие по обязательному социальному страхованию. Периоды службы в армии и учебы не учитываются.

"Россияне, выехавшие на постоянное место жительство за пределы России и не имеющие регистрации на ее территории, подают заявление о назначении пенсии и все сопутствующие документы почтовым отправлением по адресу улица Шаболовка, 4 в Москве. Либо при личном обращении в Департамент Пенсионного фонда России по вопросам пенсионного обеспечения лиц, проживающих за границей, по адресу улица Анохина, 20, корпус "А" в Москве. Заявление и документы также могут быть поданы через представителя", - пояснили в Пенсионном фонде.

Для оформления пенсии нужны - паспорт гражданина России, документы, подтверждающие периоды работы и нестраховые периоды, к примеру, справка о заработке за любые пять лет подряд до 2002 года, либо заверенные нотариусом копии. Понадобится также информация о родственниках на иждивении или документы, подтверждающие нестраховые периоды.

"Если к заявлению приложены не все необходимые документы, человеку будут даны разъяснения о необходимости их представления", - отметили в ПФР России.

Помимо этого обратиться за назначением пенсии можно через личный кабинет на сайте Пенсионного фонда России или портале Госуслуг. В этом случае подается только электронное заявление о назначении пенсии, а сама пенсия может быть оформлена полностью дистанционно, без визита в Пенсионный фонд.

Президент России Владимир Путин подписал закон о совершенствовании пенсионной системы и поэтапном повышении возраста выхода на пенсию 3 октября 2018 года.

Закон о повышении пенсионного возраста граждан России с 55 до 60 лет для женщин и с 60 до 65 лет для мужчин вступил в силу в июне 2018 года.

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