Закон о повышении пенсий сверх прожиточного минимума приняли в России

СУХУМ, 21 мар - Sputnik. Госдума приняла закон о повышении пенсий сверх прожиточного минимума, сообщает РИА Новости.



© Sputnik / Томас Тхайцук Так же, как все: как в Абхазии будут получать российскую пенсию

Отмечается, что согласно новым правилам, сначала будет устанавливаться социальная доплата для доведения пенсии до прожиточного минимума в регионе, а потом — осуществляться индексация.

Таким образом, материальное обеспечение неработающего пенсионера ежегодно будет превышать уровень прожиточного минимума на сумму индексации.

Перерасчет согласно новым правилам планируется провести с 1 января 2019 года.

Ранее сообщалось, что по новому российскому законодательству на получение пенсии по старости могут рассчитывать мужчины, достигшие возраста 65 лет и женщины – 60 лет при наличии отработанного стажа и накопленных баллов.

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Отмечалось, что изменения пенсионного законодательства России касаются и граждан России, постоянно проживающих в Абхазии, но важно учитывать то, что между Абхазией и Россией нет соглашения в области пенсионного обеспечения, и потому трудовая деятельность на территории Абхазии после 1 января 1991 года не в счет. Этот период считается периодом, который протекал на территории иностранного государства.