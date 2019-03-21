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Закон о повышении пенсий сверх прожиточного минимума приняли в России

© Sputnik / Евгений Епанчинцев
Общество
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Госдума России на пленарном заседании в четверг 21 марта приняла закон о повышении пенсий сверх прожиточного минимума.

СУХУМ, 21 мар - Sputnik. Госдума приняла закон о повышении пенсий сверх прожиточного минимума, сообщает РИА Новости.

Выдача пенсий
© Sputnik / Томас Тхайцук
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Отмечается, что согласно новым правилам, сначала будет устанавливаться социальная доплата для доведения пенсии до прожиточного минимума в регионе, а потом — осуществляться индексация.

Таким образом, материальное обеспечение неработающего пенсионера ежегодно будет превышать уровень прожиточного минимума на сумму индексации.

Перерасчет согласно новым правилам планируется провести с 1 января 2019 года. 

Ранее сообщалось, что по  новому российскому законодательству на получение пенсии по старости могут рассчитывать мужчины, достигшие возраста 65 лет и женщины – 60 лет при наличии отработанного стажа и накопленных баллов.

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Отмечалось, что изменения пенсионного законодательства России касаются и граждан России, постоянно проживающих в Абхазии, но важно учитывать то, что между Абхазией и Россией нет соглашения в области пенсионного обеспечения, и потому трудовая деятельность на территории Абхазии после 1 января 1991 года не в счет. Этот период считается периодом, который протекал на территории иностранного государства.

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Теги:
Абхазия, пенсии, Россия


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